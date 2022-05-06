【大行報告】 花旗指恒指估值不貴 聚焦三大主題

花旗發表最新中國市場策略報告，指港股市場踏入5至6月，市場焦點會轉至政策支持面上。該行指，恒指周三（4日）收報為20870點，相當於預測市盈率9.1倍，市帳率約1倍，均低於過去10年歷史平均值的10.4倍及1.2倍，估值並不昂貴。

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對於美國加息，花旗料聯儲局今年上調利率共275個基點，即5月、6月、7月及9月各加息50個基點，10月及12月各加息25基點，並料當局至今年底將聯邦基金利率的目標區間上調至介乎2.75%至3%，估計至2023年將政策利率上調至介乎3.5%至3.75%。

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加息周期下，花旗相信，中銀香港（02388）、友邦保險（01299）可受惠。至於以下日常消費及消閒股可受惠經濟復甦，包括蒙牛乳業（02319）、華潤啤酒（00291）、復星旅文（01992）、銀河娛樂（00027）、金沙中國（01928）、同程旅行（00780）。另外，家電股海爾智家（06690）及公用股長江基建（01038）也可受惠經濟復甦。

此外，美國對華商品徵收懲罰性關稅措施將於7月6日屆滿，金額達每年3,500億美元，當局為緩減通脹或削減相關關稅，花旗料出口股創科實業（00669）及敏華控股可潛在受惠。

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記者：郭秀慧