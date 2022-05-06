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【Adidas業績】Adidas首季經營溢利跌38%仍勝預期　受累中國封城、大中華區收入跌35%

股市 15:16 2022/05/06

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【Adidas業績】Adidas首季經營溢利跌38%仍勝預期　受累中國封城、大中華區收入跌35%

Adidas（美：ADDYY）首季淨銷售收入按年升0.6%至53億歐元，勝市場預期，撇除匯率影響則跌3%。公司指，受累供應受阻，造成4億歐元收入損失。

期內，公司因供應鏈成本大增，毛利率按年跌1.9個百分點至49.9%，經營溢利跌38%至4.37億歐元，仍勝市場預期的3.92億歐元。經營利潤率由去年同期的13.4%降至8.2%。至於純利則按年跌13.6%至4.82億歐元。

公司表示，由於受中國封城影響，導致大部分商店關門，並料此情況於今年持續。首季大中華區收入在去年同期高基數下大跌34.6%，亞太地區合計則跌15.7%。西方國家市場增長強勁，首季收入增長達雙位數，北美升12.8%，歐洲、中東及非洲（EMEA）升9%，拉丁美洲市場更升38%。

展望未來，Adidas預計全年度經營利潤率約9.4%，此前預計介乎10.5%至11%；由於中國市場受疫情嚴重影響，料只能達成早前訂下的11%至13%收入增長下限，而全年持續經營業務淨利潤則預計處於18億至19億歐元的下限，毛利率亦料處50.7%。

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編輯：姚卓然

美股 疫情 Adidas 歐洲 中國

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