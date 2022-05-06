【英國王室】凱特請助理年薪26萬 要滿足1個特別條件

英國劍橋公爵夫人凱特近期開出2.75萬英鎊年薪，聘請私人助理協助處理王室事務及慈善工作。據悉，這個職位屬終身合約性質。但王室要求求職者必須符合一項與個人能力無關的重要條件，並非人人都能滿足這個條件。

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英媒報道，凱特（Kate Middleton）的新助理會於肯辛頓宮（Kensington Palace）工作，每周工作37.5小時，年薪2.75萬英鎊（約26.5萬港元）。

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新助理需要協助凱特的助理私人秘書管理日誌、處理電郵及會議紀錄。新助理也會協助支援王室外訪等活動。

肯辛頓宮期望求職者有從事秘書及行政工作的經驗、豐富資訊科技（IT）知識、良好溝通能力及人際技巧。求職者也需善於保密及了解英聯邦乃至全球社區的多樣性。

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但即使求職者滿足上述的要求，也未必是理想人選。肯辛頓宮指求職者更要了解凱特與丈夫威廉王子（Prince William）的工作和活動，代表求職者要是威廉凱特的忠實粉絲，足夠了解他們才有機會勝任這份工。

據悉，求職者需在5月12日之前提交申請，英媒指單於商業社交平台Linkedin已有超過200人應徵。

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責任編輯：鄭錦玲