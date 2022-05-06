  • 28°C
香港時間 : 2022506日 (五) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】凱特請助理年薪26萬 要滿足1個特別條件

環球社會熱點 15:30 2022/05/06

分享：

分享：

英國劍橋公爵夫人凱特近期開出2.75萬英鎊年薪，聘請私人助理協助處理王室事務及慈善工作。據悉，這個職位屬終身合約性質。但王室要求求職者必須符合一項與個人能力無關的重要條件，並非人人都能滿足這個條件。

特朗普次女11月出嫁 老公來自尼日利亞百億家族 【下一頁】

英媒報道，凱特（Kate Middleton）的新助理會於肯辛頓宮（Kensington Palace）工作，每周工作37.5小時，年薪2.75萬英鎊（約26.5萬港元）。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

新助理需要協助凱特的助理私人秘書管理日誌、處理電郵及會議紀錄。新助理也會協助支援王室外訪等活動。

肯辛頓宮期望求職者有從事秘書及行政工作的經驗、豐富資訊科技（IT）知識、良好溝通能力及人際技巧。求職者也需善於保密及了解英聯邦乃至全球社區的多樣性。

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指 【下一頁】

但即使求職者滿足上述的要求，也未必是理想人選。肯辛頓宮指求職者更要了解凱特與丈夫威廉王子（Prince William）的工作和活動，代表求職者要是威廉凱特的忠實粉絲，足夠了解他們才有機會勝任這份工。

據悉，求職者需在5月12日之前提交申請，英媒指單於商業社交平台Linkedin已有超過200人應徵。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指
今日
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指
特朗普次女11月出嫁 老公來自尼日利亞百億家族
今日
特朗普次女11月出嫁 老公來自尼日利亞百億家族
澳洲女似英國王妃凱特爆紅 參加Netflix《王冠》選角
2022/05/04
澳洲女似英國王妃凱特爆紅 參加Netflix《王冠》選角
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
2022/05/04
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印
2022/05/02
【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印

你可能感興趣

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指
今日 15:05
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指
特朗普次女11月出嫁 老公來自尼日利亞百億家族
今日 14:01
特朗普次女11月出嫁 老公來自尼日利亞百億家族
澳洲女似英國王妃凱特爆紅 參加Netflix《王冠》選角
08:35 2022/05/04
澳洲女似英國王妃凱特爆紅 參加Netflix《王冠》選角
皇室 職位招聘 凱特王妃 秘書 威廉王子 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間16:00）

下一篇文章

【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【烏克蘭戰爭】歐盟擬制裁普京秘密情人 馬里烏波爾鑄鐵廠續撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟擬制裁普京秘密情人 馬里烏波爾鑄鐵廠續撤離（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間15:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款