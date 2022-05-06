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【Apple】蘋果更新淘汰名單　兩大iPad產品步入歷史

科技 15:22 2022/05/06

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最近蘋果再更新清單，其中iPad Air 2與iPad mini 2列入淘汰清單，未來或難以獲得蘋果官方的維修服務。

蘋果（Apple）今年2月將iPhone 6 Plus列入淘汰名單後，近日再更新該蘋果淘汰名單，將兩款iPad包括：iPad Air 2與iPad mini 2列入淘汰名單，未來或難以獲得蘋果官方維修服務。

【蘋果稅】Elon Musk批App Store抽佣不合理 最多應為3%
 
蘋果在2014年10月推出iPad Air 2 ，為蘋果旗下第一款搭載Touch ID辨識功能的iPad Air，使用A8X處理器。至於iPad mini 2於2013年11月推出，採用與iPhone 5s相同的 A7處理器，以及M7動作感應協同處理器。

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科技網站《ＭacRumors》指，蘋果會把推出大約5至7年的產品視為過時，而iPad Air 2及 iPad mini 2已推出多時，所以列入淘汰名單也相當合理。不過列入淘汰名單產品並不代表不能使用，如果消費者需要維修，要視乎官方的零件庫存；如果遇零件缺件，蘋果就不會為用戶維修該產品。

【電動車】Apple Car自動駕駛新專利 可用iPhone、iPad指揮汽車

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

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