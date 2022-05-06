【職場文化】減少浪費時間？　Google擬縮減員工績效評估至每年1次

▲ 為減少文書工作和員工負擔，Google計劃縮短績效評估至每年1次。（法新社）

績效評估是企業了解員工的工作貢獻，從以調整薪酬和晉升職位的過程。Google一直以來都會對員工進行每年兩次的績效評估，但為了減少文書工作和員工負擔，Google計劃縮短績效評估至每年1次。

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Google將於5月切換新的績效評估系統，該系統名為GRAD，即Googler Review and Development。員工每年仍然會與他們的經理聯繫，以獲得反饋和規劃職業發展，但他們將只會收到一年一次的績效評級。

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據外媒《The Information》報道，該系統是基於Google員工對公司產生的影響力進行評估，並會給出「影響不足」（not enough impact）、到「傑出」（outstanding）及「變革性影響」（transformative impact）等評級。

Google表示，新的評分標準將如實反映大多數員工每天產生的重大影響力。該公司也強調，雖然績效審查次數減少至1次，但員工每年仍會有2次晉升的機會。

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責任編輯：陳卓賢