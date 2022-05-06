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【職場文化】減少浪費時間？　Google擬縮減員工績效評估至每年1次

科技 16:00 2022/05/06

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為減少文書工作和員工負擔，Google計劃縮短績效評估至每年1次。（法新社）

績效評估是企業了解員工的工作貢獻，從以調整薪酬和晉升職位的過程。Google一直以來都會對員工進行每年兩次的績效評估，但為了減少文書工作和員工負擔，Google計劃縮短績效評估至每年1次。

【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄   

Google將於5月切換新的績效評估系統，該系統名為GRAD，即Googler Review and Development。員工每年仍然會與他們的經理聯繫，以獲得反饋和規劃職業發展，但他們將只會收到一年一次的績效評級。

【數碼廣告】Google去年刪逾34億則廣告　停用560萬廣告帳戶

據外媒《The Information》報道，該系統是基於Google員工對公司產生的影響力進行評估，並會給出「影響不足」（not enough impact）、到「傑出」（outstanding）及「變革性影響」（transformative impact）等評級。

Google表示，新的評分標準將如實反映大多數員工每天產生的重大影響力。該公司也強調，雖然績效審查次數減少至1次，但員工每年仍會有2次晉升的機會。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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