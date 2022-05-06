居屋王康山花園「籮底貨」450萬沽　未補呎價僅7601元　創8年新低

二手樓市極快復甦，新高成交再現。不過，鰂魚涌居屋王康山花園呎價逆市跌穿1萬元，低見7,601元，創屋苑近8年新低。

市場消息指，康山花園9座最低層C室，實用面積592平方呎，三房間隔，放盤3日，即以450萬元（未補價）易手，實用呎價約7,601元。據了解，上址裝修陳舊，而且位於低層，屋外為行人街道，沒有景觀可言。資料顯示，原業主1994年以128.26萬元（未補價）購入上址，持貨28年，現帳面獲利321.74萬元，物業期內升值2.5倍。

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