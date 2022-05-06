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【綠色貸款】中銀香港推出綠色私人貸款　購買Tesla成功上會可獲免費安裝家用充電服務

Hot Talk 14:35 2022/05/06

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【綠色貸款】中銀香港推出綠色私人貸款　購買Tesla成功上會可獲免費安裝家用充電服務

中銀香港 （02388） 繼去年推出全港首個綠色按揭計劃後，今日宣佈推出全港首創綠色私人貸款，首階段為有意購置電動車的客戶提供特惠貸款，鼓勵準車主實踐綠色運輸的理念，支持車輛零排放，助力香港於2050年前實現「碳中和」的目標。

中銀香港指，準電動車車主可透過中銀香港手機銀行及網頁申請綠色私人貸款，實際年利率低至1.88%，貸款額高達港幣400萬元，靈活還款期長達60個月，兼享貸款手續費豁免優惠。

另外，此綠色私人貸款更獲電動車製造商Tesla（美：TSLA）支持，該行客戶可率先參與 Tesla Model Y 試駕活動，而當客戶凡購買 Tesla電動車並成功申請本行綠色私人貸款，可獲免費安裝Tesla家用充電服務。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，因應全球氣候變化，該行推出全港首創綠色私人貸款計劃，並在首階段推廣電動車的使用，藉此改善空氣質素，推動車輛零碳排放。此外，又積極推行「無紙化」網上貸款申請，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於網上進行，有助減少紙張使用，去年經本行電子渠道批出的私人貸款金額更按年上升逾2成。該行將繼續將綠色私人貸款計劃擴展至更多綠色生活場景，與市民共建綠色未來。

凡於6月30日前成功申請中銀香港綠色私人貸款，可享電子渠道獎賞高達港幣2,200元及理財增值獎賞高達港幣3,800元。

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