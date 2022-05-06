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【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard否認與多名男明星有染 無目睹切斷手指

環球社會熱點 15:05 2022/05/06

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荷里活男星尊尼狄普前妻Amber Heard繼續就誹謗案作供。Amber Heard周四（5日）作證時表示，尊尼狄普多次質疑她與其他男明星有染，包括《丹麥女孩》 導演及男主角艾迪烈梅尼。Amber Heard又憶述尊尼狄普在澳洲性侵她，甚至將酒樽塞入其體內。

Amber Heard親自作供 聲淚俱下控遭家暴 【下一頁】

Amber Heard周四親自作證，表示尊尼狄普多次在無證據情況下，指責她婚內出軌。Amber Heard稱，她在2015年初與尊尼狄普新婚不久，前往倫敦拍攝《丹麥女孩》。但因工作期間未有立即接聽電話，尊尼狄普變得相當不安。

Amber Heard當時覺得，尊尼狄普是懷疑自己與導演Tom Hooper 及男主角艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）發生性行為。她在庭上強調，自己在這段時間沒有與任何男性有染。

Amber Heard亦否認與合作拍攝《London Fields》的Billy Bob Thornton及Jim Sturgess發生性行為。

Johnny Depp被指性侵前妻 阻Amber Heard性感演出 【下一頁】

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此外，Amber Heard庭上指，在2015年3月她去澳洲探訪正拍攝《加勒比海盜：惡靈啟航》的尊尼狄普。其時，尊尼狄普在家裡要求Amber Heard和他一起食搖頭丸但被她拒絕，導致二人接連發生衝突。

Amber Heard續指，有次尊尼狄普喝酒，嘲諷她是否夠膽從他手中搶走酒樽。她成功搶走酒樽並將它擲在地上，玻璃四濺。尊尼狄普在房子裡追逐Amber Heard，不斷將酒杯及酒樽擲向她身後的牆，更掐住她的喉嚨及毆打其臉部。

Amber Heard聲泣俱下稱，尊尼狄普扯下她睡衣，將其推到酒檯，用酒樽塞入其陰道，尊尼狄普更大叫會殺死她。她表示當時很害怕酒樽會碎裂，但無法記起如何從檯面離開。

Amber Heard指，自己沒有親眼目睹尊尼狄普的手指被切斷，因為遭性侵後，她服食鎮靜劑睡覺，相信是尊尼狄普擲毀電話時，碎片切斷手指。她供稱當晚發現尊尼狄普在房子周圍以油漆及血液寫字，甚至在牆上小便。

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責任編輯：郭麗明

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