【網絡安全】亞太勒索軟件攻擊增　企業持續偵測

▲ (法新社資料圖片)

企業電腦系統被入侵及攻擊，一直困擾管理人。在保安技術提升下，愈來愈多企業可自行偵測入侵，但亞太區在這方面仍大幅落後於全球，尤其是勒索軟件攻擊，亞太區入侵的比例更由去年的12.5%大幅增至38%。

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網絡保安顧問Mandiant最新發表的M-Trends 2022報告帶來較正面信息，全球網絡攻擊停留時間中位數減至3星期，即是企業管理人發現被入侵的時間縮短了，整體由2020年的24天縮短至21天。亞太區情況由2020年的76天，降至2021年的21天；歐洲、中東及非洲的停留時間中位數亦有所下跌，由2020年的66天，降至2021年的48天；而美洲的停留時間中位數則維持於17天。

▲ Mandiant北亞區副總裁及總經理徐海國表示，企業應該持續偵測內部資安情況，才可應付不同的入侵攻擊。（彭振濠攝）

76%受害企業 靠第三方提醒

Mandiant亞太區包括日本副總裁及首席技術總監Steve Ledzian指：「報告指出亞太地區的網絡攻擊停留時間中位數，從去年的76天大幅減少至21天，對此感到欣喜，但仍需時刻保持警惕。」因為該公司的數據顯示，美洲與歐洲、中東及非洲調查的受勒案軟件攻擊的百分比雖略有下降，但亞太地區則從12.5%增加到38%。

M-Trends 2022報告是Mandiant對全球具影響力的網絡攻擊事件所作出的前綫調查而成，報告於2020年10月1日至2021年12月31日進行。該公司表示，即使在威脅偵測及應對方面取得重大進展，但全球網絡攻擊仍不斷創新。Mandiant北亞區副總裁及總經理徐海國稱，相比起美洲及歐洲，亞太區企業由內部偵測出入侵攻擊的比例仍只有24%，有76%企業仍依靠第三方公司提醒，才知悉被黑客入侵。

其香港及澳門區總經理徐伊芬舉例，該公司曾為一企業調查電郵伺服器系統被黑客入侵情況，結果發現除了被一組黑客透過Coinminer PuP軟件入侵外，更同時被另外兩組黑客入侵及攻擊。

定期偵測系統 不足應付情況

徐伊芬解釋，該個案的黑客主要透過Exchange電郵伺服器上的CVE-2020-0688漏洞，利用ProxyLogon的方法入侵，而這個漏洞亦很常見。所以，企業被不同黑客伺機入侵的情況亦經常被發現。徐海國表示，發現漏洞後，除了清除入侵軟件及重灌安全備份外，最重要的是，企業要制定持續偵測系統的策略，他認為定期偵測系統已不足以應付目前情況，企業或機構應制定持續性的資安保護方案。

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報告亦發現，網絡漏洞連續兩年成為最常見入侵方式。Mandiant報告顯示，37%入侵是透過網絡漏洞，而網絡釣魚則佔11%；透過供應鏈入侵的事件亦急劇增加，由2020年的少於1%增加至2021年的17%。以行業分類，商業及專業服務、金融業為入侵者的首要目標（均為14%），其次為醫療保健（11%）。

記者：彭振濠

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