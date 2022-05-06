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特朗普次女11月出嫁 老公來自尼日利亞百億家族

環球社會熱點 14:01 2022/05/06

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繼美國現任總統拜登宣布孫女11月出嫁後，美國前總統特朗普也迎來喜事，次女Tiffany也將於11月在海湖莊園出嫁。據悉，Tiffany的未婚夫Michael Boulos出身尼日利亞百億資產家族，而未來老爺更是爸爸特朗普的忠實支持者。

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28歲的Tiffany Trump為特朗普（Donald Trump）與第二任妻子Marla Maples的獨女，在父母離婚後跟隨母親生活，不似同父異母家姐Ivanka一樣為外界熟識。

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Tiffany在2018年於希臘度假時邂逅Michael Boulos，其後開始相戀。Michael於杜拜購買價值120萬美元（約936萬港元）的13卡鑽石戒指，2021年於白宮玫瑰園向Tiffany求婚。

而兩人也在去年1月19日、即特朗普在職美國總統的最後一日正式宣布訂婚。

美媒《Page Six》報道，Tiffany與24歲的未婚夫今年11月12日，將於特朗普名下、位於佛羅里達州的海湖莊園舉行婚禮。據報有500名賓客受邀出席婚禮。

美媒去年引述消息人士指，由於Tiffany與未婚夫都來自富裕家族，因此她一直期待策劃一場盛大而浪漫的婚禮，邀請來自全球各地的朋友出席。

美國務卿布林肯確診新冠 最近無與拜登接觸 【下一頁】

據悉，Michael Boulos的家族集團Boulos Enterprises，於尼日利亞坐擁價值數十億美元資產，與Tiffany可謂門當戶對。

而他的父親Massad Boulos更被視為特朗普的忠實粉絲，曾於接受英媒專訪時大讚未來親家特朗普是美國近代史上最好的總統及取得最大成就的人。

Massad Boulos也稱讚未來新抱Tiffany是個又靚又叻的後生女，指兒子能與她結婚是相當幸運。

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責任編輯：鄭錦玲

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