  • 29°C
香港時間 : 2022506日 (五) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本米】日本國內食米消耗大跌　農林水產省以動畫推廣米飯

商業 14:26 2022/05/06

分享：

分享：

日本農林水產省希望借助熱門動畫《光之美少女》於網上推廣米飯飲食，獲網民好評。(資料圖片)

日本食米近年出口增加，但當地人口對食米的需求卻有下跌，對全國糧食自給率有負面影響。農林水產省希望鼓勵國民增加對國產食材的需求，穩定糧食自給率。想到借助熱門動畫《光之美少女》於網上推廣，獲網民好評。

【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅

日本財務省資料顯示，2021年日本白米的出口量（不包括援助米）達到2.2833萬噸，同比增長15％並刷新紀錄，在香港購買日本米的價格變得更大眾化而且選擇多。不過，日本國內亦面對國產食米消耗量下滑現象，令日本的糧食自給率下跌，表示國民飲食習慣變得更為依賴進口食物。

日本在基於熱量推算的糧食自給率統計中，2020年數據為37%，比1965年73%大降。至於食米消耗量亦從1962年每人每年118.3kg大降至2020年的50.7kg。

日本農林水產省認為國民飲食選擇變得豐富、每餐菜餚份量增加減少米飯攝取，獨居及雙收入家庭增加，令在家煮食機會減少。統計顯示1985年的外出用餐比率為15.2%，至2019年增至32.7%。為向新一代推廣米飯飲食，農林水產省留意到年初播放的動畫《美味Party♡光之美少女》，以聚餐吃飯為主題之一，引發內部討論，希望結合動畫向年輕觀眾推廣。

《光之美少女》自2004年首播至今成為日本國民級動畫之一，觀眾粉絲遍及小學生至成年人，已經是系列第19套作品。農林水產省開始在官方社交帳號不時引文提及該作品，甚至製作影片解釋原因而獲網民好評。有網民表示一向食量少的女兒看完《光之美少女》後，也表示想要吃飯。

【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
今日
【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
今日
【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
今日
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
【1人商機】日本疫後興起一人消費　食店桑拿紛設單人專區
今日
【1人商機】日本疫後興起一人消費　食店桑拿紛設單人專區

你可能感興趣

【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
今日 12:00
【母親節堂食】限聚令放寬至每枱8人　食肆周末午市及晚市訂座爆滿
【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
今日 11:00
【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
今日 13:45
【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
經濟 日本

下一篇文章

【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【卡拉OK重開】卡拉OK商戶19日重開　業界代表：諸多限制對行業不公
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃　擬年內推展至全港分店招聘
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【西九音樂會】西九文化區設14萬平方呎「Wonderland竹翠公園」　5月份RubberBand音樂會打頭陣（多圖）
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【好想去旅行】濟州擬重啟入境免簽證安排　國際航班逐步復常
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【消費券】眼鏡店生意回升　客人消費信心有變
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款