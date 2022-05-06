【日本米】日本國內食米消耗大跌　農林水產省以動畫推廣米飯

▲ 日本農林水產省希望借助熱門動畫《光之美少女》於網上推廣米飯飲食，獲網民好評。(資料圖片)

日本食米近年出口增加，但當地人口對食米的需求卻有下跌，對全國糧食自給率有負面影響。農林水產省希望鼓勵國民增加對國產食材的需求，穩定糧食自給率。想到借助熱門動畫《光之美少女》於網上推廣，獲網民好評。

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日本財務省資料顯示，2021年日本白米的出口量（不包括援助米）達到2.2833萬噸，同比增長15％並刷新紀錄，在香港購買日本米的價格變得更大眾化而且選擇多。不過，日本國內亦面對國產食米消耗量下滑現象，令日本的糧食自給率下跌，表示國民飲食習慣變得更為依賴進口食物。

日本在基於熱量推算的糧食自給率統計中，2020年數據為37%，比1965年73%大降。至於食米消耗量亦從1962年每人每年118.3kg大降至2020年的50.7kg。

日本農林水產省認為國民飲食選擇變得豐富、每餐菜餚份量增加減少米飯攝取，獨居及雙收入家庭增加，令在家煮食機會減少。統計顯示1985年的外出用餐比率為15.2%，至2019年增至32.7%。為向新一代推廣米飯飲食，農林水產省留意到年初播放的動畫《美味Party♡光之美少女》，以聚餐吃飯為主題之一，引發內部討論，希望結合動畫向年輕觀眾推廣。

《光之美少女》自2004年首播至今成為日本國民級動畫之一，觀眾粉絲遍及小學生至成年人，已經是系列第19套作品。農林水產省開始在官方社交帳號不時引文提及該作品，甚至製作影片解釋原因而獲網民好評。有網民表示一向食量少的女兒看完《光之美少女》後，也表示想要吃飯。

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責任編輯:王浩賢