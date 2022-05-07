英國地方選舉初步點票 保守黨議席大跌近500席（第三版）

英國在首相約翰遜「派對門」事件爆發後，當地迎來第一次選舉。地方選舉投票完成後開始點票，146個地方議會中，144個已有結果，保守黨一如選前預料嚴重失利，議席減少近500個，更失去多個長年掌握控制的市議會。自由民主黨成為最大得益者，增加222個議席。

（第三版更新結果）

英國地方議會選舉投票 約翰遜：保守黨失利會負責 【下一頁】

保守黨選前便因約翰遜（Boris Johnson）「派對門」事件，在民調中嚴重落下風。保守黨暫時已失去467個地方議席，多個地方議會控制權亦因而易手。

自由民主黨暫時是今次選舉中，議席數增長最大政黨，共取得222個新議席。工黨亦增加129席，綠黨亦有進帳，取得76個新議席。

工黨在倫敦西敏市（Westminster）成功從保守黨取得13席，史上首次獲得西敏市市議會的控制權。同時，工黨亦首次獲得巴尼特市（Barnet）市議會的控制權，更事隔44年再次重掌保守黨大本營旺茲沃思市（Wandsworth）議會控制權。

蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）政治學教授柯蒂斯（John Curtice）表示，結果反映部分選區對保守黨感到不滿。

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此外，北愛爾蘭的選情受關注，主張北愛脫離英國，與愛爾蘭合併的新芬黨，取得29%選票，有望成為北愛議會第一大黨，出現首名新芬黨北愛首席部長。

不過，這不意味北愛短期內有分離危機，相關公投需要英國政府同意，短期內相信難以成事，但多年來把持議會的親英政黨失去控制權，無疑是重要變化。

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責任編輯：吳漢培