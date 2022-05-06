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英國地方選舉初步點票 保守黨英格蘭失逾百席

環球政治 13:23 2022/05/06

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英國首相約翰遜「派對門」事件爆發後，當地迎來第一次選舉。地方選舉投票完成後開始點票，根據初步結果顯示，保守黨一如選前預料嚴重失利，英格蘭地區已失去超過100個議席。自由民主黨成為最大得益者，增加44個議席。

英國地方議會選舉投票 約翰遜：保守黨失利會負責 【下一頁】

保守黨選前便因約翰遜（Boris Johnson）「派對門」事件，在民調中嚴重落下風。英國廣播公司（BBC）統計的英格蘭初步點票結果亦如選前預期，保守黨暫時已失去116個地方議席，多個地方議會控制權亦因而易手。

自由民主黨暫時是今次選舉中，議席數增長最大政黨，共取得56個新議席。工黨亦增加32席，總議席數突破1,100。綠黨亦有進帳，取得20個新議席。倫敦32個自治市暫時未有結果，但初步估計工黨有望在部分自治市取得突破。

蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）政治學教授柯蒂斯（John Curtice）表示，結果反映部分選區對保守黨感到不滿。

英國將撤銷福島農產品進口限制 約翰遜食福島產爆谷 【下一頁】

英格蘭超過一半地方選區在投票後立即點票，當地時間周四（5日）或周五（6日）已有結果。其他選區則在周五開始點票，預計最快當地時間中午才有結果。蘇格蘭﹑威爾士及北愛爾蘭點票同樣周五才點票，當地時間傍晚才會有結果。

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責任編輯：吳漢培

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