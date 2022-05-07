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【樂齡科技】初創推長者復康智能屏幕　客製化遊戲分析衰退風險

18:00 2022/05/07

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隨著年齡漸長，身體機能難免會下降，影響生活質素。有初創早前投入約100萬元研發配備大型實體按鍵的復康智能屏幕，配合遊戲數據實時分析用家身體狀況，同時期望適時提醒長者及照顧者，了解四肢反應和認知衰退風險。

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點創科營運總監張泳達直言，該企是於加入科學園後，因政府和香港科技園大力推動樂齡科技發展，才著手研發相關產品。

他分享，早於2020年的樂齡科技博覽看到一款LED裝置，因此萌生研發復康智慧屏幕「復康智拍紛」（InspireTouch）的意念。奈何，在研發期間遇上反覆的疫情，團隊難以夥拍安老院舍和社區中心等，讓長者親身進行試玩。研發團隊只好向身邊人「下手」，各自找來家中的長者幫助，從中收集意見，務求減低疫情所帶的影響，加快研發進度。

後台簡易操作　客製化設定針對個人需要

該企投入約一年時間，當中了解到每位長者的衰退程度、興趣皆不一，故研發簡易操作、多元化的遊戲，如分辨不同國家的名勝景點、國旗、貨幣，和簡單的數學計算、單位轉換等。

除了在自家研究的系統加入多達30款預設遊戲種類外，該智慧屏幕的後台更設有可加入長者家人相片等客製化功能 。張泳達指，

客製化內容更貼近長者自身生活，容易吸引他們玩之外，亦可針對其身體狀況而定。

用家的遊戲數據會即時上傳至雲端，再進行數據分析。他指，如用家每日花約30秒回答問題，3個月便能儲存足夠且針對指定人士的數據。經分析後，若系統偵查到一定水平的身體機能衰退情況，便會自動發出警告訊息，提醒照顧者及早就長者身體狀況而求醫。

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與大學教授合作　增加數據認受性

張坦言，該企原以研發STEM教育、硬件和軟件為主。對於研發樂齡科技產品，並無太大的技術難題。惟對復康、醫療等專業知識略嫌貧乏，因此尋求與理大復康系教授合作，讓其提供醫學上的建議，研究哪種數據可用於分析身體狀況的好壞，提升數據的準確性和認受性，冀日後能用作治療時的醫學參考數據。

現時市面上用作訓練長者眼手協調和認知能力的遊戲，大多需配合輕觸式屏幕使用，但InspireTouch的研發團隊卻執著於在顯示屏上裝上機械按鈕。張解釋，不少長者都曾經歷在使用輕觸式屏幕產品時，「明明覺得已經觸碰到，但裝置卻沒有反應」，這種情況容易令長者疑惑是否真的按下按鈕。所以，他們堅持產品必須設有在按下時會為用家帶來實在感覺的機械按鈕。

惟資助審批慢　拖慢新產品落地應用

雖然政府及香港科技園會免費為合資格的樂齡科技服務及產品開發商提供參展機會，市面上亦有樂齡科技基金等資助供院宿申請。

但張泳達指，大部分涉及新研究產品的相關申請，都需要較長時期審批，拖慢產品落地及應用情況。而大多院宿和社區中心也會要求先試用，但疫情尚未完全減退，令該企無法將產品帶到相關場所供長者試玩，未能大規模地作推廣。

據悉，目前有5間機構正與該公司商討，他透露當中包括政府醫院，計劃用於職業治療方面。InspireTouch另設有應用程式版本，預計將於今年7月在Google Play Store和App Store同步上架。

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記者：殷凱怡

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