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【日本旅遊】日本擬最快6月開放予外國觀光旅客入境　初期或只限於旅行團旅客

Hot Talk 13:07 2022/05/06

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【日本旅遊】日本擬最快6月開放予外國觀光旅客入境　初期或只限於旅行團旅客

日本一直是港人首選旅遊目的地之一，但疫情下港人一直未能再到日本旅遊。不過，《日經新聞》報道，日本政府將於未來兩周落實，是否撤銷海外觀光旅客的限制，意味日本可能最快於6月重新開放予外國觀光旅客入境。現時日圓滙價低迷，或是兌現日圓準備再到日本旅遊好時機。

大摩料國際干預日圓可能性低【下一頁】

報道指，日本政府將根據日本五一長假結束後的新冠肺炎確診情況，來判斷是否解除旅遊觀光的入境禁令，初步考慮於開放初期，只容許旅行團旅客，因較容易進行管理，但最終決定仍要留待5月底公布。

日本正考慮提高每日入境人數上限

日本正考慮提高每日入境人數上限，由現時的1萬人，倍增至2萬人，以接待來自美國、歐洲及亞洲等疫情受控地區的旅客，政府亦會探討平衡疫情風險及經濟增長的方案。

自3月以來，日本已容許以商務為由或有特殊目的的入境旅客。日本首相岸田文雄周四在英國倫敦演講時表示，日本將於6月放寬針對邊境控制的措施，爭取與七大工業國集團（G7）國家重新聯繫。

相關文章：【日本通脹】日本東京4月核心CPI按年升1.9%　創逾7年來最大升幅

相關文章：【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130

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經濟 岸田文雄 新冠肺炎 疫情 旅行團 美國 英國 日本

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