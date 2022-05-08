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【改造達人】可愛又實用！　日YouTuber製作比卡超iPhone無線充電器（有片）

16:00 2022/05/08

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有日本YouTuber就花了3個月，以輕黏土製作真實大小的比卡超，並把Apple MagSafe無線充電器整合到左臉頰中，讓比卡超抱著 iPhone的時候可以同時為它充電。

比卡超深受一眾大人及小朋友歡迎，有日本YouTuber就花了3個月，以輕黏土製作真實大小的比卡超，並把Apple MagSafe無線充電器整合到左臉頰中，讓比卡超抱著 iPhone的時候可以同時為它充電。

【機迷福音】藉Xbox雲遊戲 《要塞英雄》終回歸iOS平台
 
日本YouTuber ねんどよしりん（Clay Yoshirin Pokémon Clay Art）以輕黏土及石粉黏土製成作比卡超無線充電器，當成品定型後，就在左臉頰上騰出少許空間用作放置MagSafe無線充電器，部分外露的電線會用石粉黏土遮蓋並收藏在頸部及肚子中。之後再安裝四肢及手指，然後烘乾、打磨、雕刻細節、塗上底油、再打磨、再噴上底漆，最後噴油上色並貼上眼睛、耳朵和尾巴。

該YouTuber也曾經製作火球鼠、木木梟、霹靂彈、菊草葉、貝殼怪等寶可夢的黏土玩具，更曾將把燈籠魚變成一個枱燈。

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《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：廖淑瑩

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