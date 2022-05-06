【機迷福音】藉Xbox雲遊戲　《要塞英雄》終回歸iOS平台  

▲ 《要塞英雄》是Xbox雲遊戲首款免費遊戲，Xbox表示將在未來繼續添加其他免費遊戲。（Epic Games）

自蘋果（Apple）兩年前將Epic Games人氣遊戲《要塞英雄》（Fortnite）從App Store下架後，新玩家已無法在iOS平台下載該遊戲。但Xbox雲遊戲服務（Cloud Gaming）最近就在遊戲庫中加入《要塞英雄》，讓該遊戲以迂回方式回歸iOS平台。

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無論是使用iPhone、Android手機，還是Windows PC的玩家，即使沒有訂閱Xbox Game Pass，但只要有一個Xbox賬戶，現在都可通過Xbox雲遊戲免費暢玩《要塞英雄》。

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《要塞英雄》是Xbox雲遊戲首款免費遊戲，Xbox表示將在未來繼續添加其他免費遊戲。Xbox雲遊戲副總裁Catherine Gluckstein提到：「Xbox希望讓全世界30億玩家都能玩到遊戲，而且在遊戲類別和選擇玩的方式上有更多的選擇，而雲計算在這一使命中具有重要作用。」

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責任編輯：陳卓賢