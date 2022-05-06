【虛擬經濟】工作犬NFT今日OpenSea上架 4成收益助導盲犬學校發展 推限量實體首日封收藏品

一站式NFT創新孵化企業NFT PLUS（NFT+），乘著5月6日（全球首個首日封誕生日）正式開售全球首個以工作犬為主題的NFT大型企劃「THE WORKING DOG」，首階段將率先推出3,388枚限量以導盲犬為主題的NFT數碼收藏品系列，首批500隻將會作內部及VIP發售；而第二批會於香港時間5月6日晚上8時正式在Opensea進行公開發售，定價為0.07以太幣起。項目收益將在不扣除成本下，捐出總銷售額的40%到「NFT+ESG庫房」給香港導盲犬服務中心（HKSEDS），更會推出限量首日封珍藏，以傳統收藏品作媒介為NFT注入收藏價值。團隊亦正研究於更多平台上架，同時新增信用卡購買方便VIP及初學者。

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項目除了在線上發售的NFT版本，更會推出限量實體「首日封」收藏品。「首日封」為港人集體回憶，每當有新發行必定會轟動全城，人潮滿布各大郵局；反觀現時新一代卻對「首日封」及其熱潮聞所未聞。「THE WORKING DOG——香港導盲犬」主題NFT團隊是次希望透過「首日封」與NFT虛實結合，表達兩者在收藏價值上的共通之處，讓新舊一代都互相認識、學習處於各自年代的「收藏品」：新世代可以重新認識舊時收藏風潮；而同時舊一代也可以了解當今NFT為數位產品及藝術所帶來的收藏品變革。

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NFT+為進一步彰顯NFT收藏價值和承載文化價值，以5月6日為公開發售日，紀念現存世界上最早的「首日封」誕生日——1840年5月6日英國開始使用黑便士（Penny Black）郵票時寄出的信封。首批888位買家在完成簡單登記後將會獲贈精心設計的實體「THE WORKING DOG — 香港導盲犬首日封」作紀念收藏。

NFT+未來更會推出全球首個NFT「族譜」機制，希望透過不同合作和募集資金，加速開發「族譜」元素，彰顯NFT社團建構價值，期待於2022年第3及第4季度研發及推出，在未來為元宇宙概念注入更多人性化特質。

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本次THE WORKING DOG - 香港導盲犬項目所得收益，會在不扣除成本下，透過「NFT+ESG庫房」捐出總銷售金額的40%給香港導盲犬服務中心 (HKSEDS），支持今年在香港打鼓嶺即將落成、首間以國際水平為目標的導盲犬訓練學校，延續導盲犬無私付出的精神，傳承信念並作育導盲犬新力軍。

團隊設計時靈感來自香港開埠以來第一隻由香港導盲犬服務中心本地訓練成功的導盲犬「Google」，更特意在設計上為導盲犬的眼珠內加上流星元素，象徵導盲犬不但是人類最佳伙伴，更為視障人士帶來愛和希望。而導盲犬是一種訓練有素而優秀的工作犬，在香港，一般選用的犬種為拉布拉多(Labrador)，其性格極之温馴，也不具任何攻擊性。犬隻能否成為一頭導盲犬，最基本而又最重要的，就是受訓的犬隻要有發自內心的意願及熱誠去照顧視障人士。

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責任編輯：嚴浩文