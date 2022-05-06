考慮對沖措施　應對兩大短期風險

年初至今，因投資者對滯脹日益憂慮，市場持續波動。雖然我們認為美國在中長期不會出現類似20世紀70年代末的持續滯脹狀况，但形成滯脹環境的兩個因素——經濟疲軟和通脹——都已成為重大的短期風險。我們認為，分散投資仍是控制投資組合風險及應對短期利淡因素的關鍵。

通脹成2022年最主要風險

在過去15年的大部分時間，投資者幾乎毋須擔憂通脹，但由於一系列預料之外的衝擊，通脹近期躍升為投資者的頭號難題。數月前，人們認為疫情之下的供應鏈問題終將得到解决，因此通脹曾一度被視為暫時性的問題。

然而，2021年大宗商品和服務供應重回正軌所需的時間，顯然比預期更長。首先，新冠病毒變種的出現，令疫情導致的供應鏈中斷將比預期持續更長的時間。其次，由於提前退休以及疫情影響民眾健康等因素，重返勞動力市場的人數比預期少。最後，俄羅斯入侵烏克蘭亦帶來意外衝擊。總而言之，這些意料之外的衝擊已經顯著改變了經濟格局， 供應情況或無法在短期內轉趨正常。

鑑於以上轉變，我們認為投資者應該考慮增加部署有望受惠於較高通脹環境的資產，例如實物資產股票，藉此為通脹壓力持續時間超過預期、令不確定性加劇的情況提供對沖。實物資產股票是指投資於一籃子大宗商品產商（如煤礦、能源及基礎設施）以及房地產公司。

資產配置亦需留意對沖衰退憂慮

現時全球經濟短期前景受到兩大利淡因素的影響，即加息和油價上漲。石油是一種對經濟活動至關重要的原料，因此即使油價略升，也會對經濟活動產生廣泛的負面影響。而自2020年4月30日至2022年3月29日期間，油價已大漲超過450%。

與此同時，隨著多國央行通過提高借貸成本遏制通脹，利率正在迅速上升。聯儲局當前採取過去20年間最為鷹派的立場，在3月將目標利率提高0.25厘，並預計在未來兩年內繼續大幅加息。如果利率升至市場現時預期的水平，這將對短期經濟增長構成另一重大利淡因素。

鑑於這種預期的轉變，我們認為投資者應該考慮增加有助對沖衰退憂慮的資產部署。隨著近期利率上升，我們略為調低對長期美國國債的偏低配置，以在避險環境下為投資組合帶來穩定性。

雖然通脹和經濟疲軟已成為重大的短期風險，但滯脹局面也許最終不會出現，投資者不應對眼前市場波動感到過於悲觀。定期檢視個人的風險承受能力，設立長期投資期限，專注於保持投資及注重分散風險，仍是實現長期投資目標的重要原則。