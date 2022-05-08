  • 26°C
香港時間 : 2022508日 (日) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【創新科技】主人出遠門不再擔心！　美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人

14:00 2022/05/08

分享：

分享：

美國聖地亞哥一名高中生Cassidy Matwiyoff，近日研發了一款機械人Bow Wow，目的是在主人出門時陪伴寵物。（ABC 10News影片截圖，法新社圖片）

對於主人而言，出遠門經常會擔心寵物感到孤單。有見及此，美國聖地亞哥一名高中生Cassidy Matwiyoff，近日研發了一款機械人Bow Wow，目的是在主人出門時陪伴寵物。

據悉，機械人首先會透過丟下零食來吸引小狗的注意力，然後機械人會暫停動作，讓小狗有足夠的時間去吃零食。其後，這個外型像雪糕筒的機械人就會伸出機械手臂，撫摸小狗，讓寵物不感到寂寞。

【電動車】Apple Car自動駕駛新專利　可用iPhone、iPad指揮汽車

據外電報道指，Cassidy Matwiyoff的創作靈感源於真人秀節目創智贏家（Shark Tank），令她萌生是次研發意念，期望體驗成爲企業家。

1歲以上狗隻　普遍喜歡機械手臂撫摸

她在聖地亞哥的海倫伍德沃德動物中心（Helen Woodward Animal Center）擔任義工時，測試了機械人的原型，嘗試用套在棍子上的手套撫摸不同的狗。雖然小狗似乎不感興趣，但大多數1歲以上的狗隻都喜歡機械手臂撫摸。

【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄   

另外，Cassidy Matwiyoff向加州州立大學奇科分校（California State University, Chico）提交了機械人Bow Wow的原型，並為Bow Wow申請專利，制定了一項為期四年的商業計劃，下一步是尋求投資者的資金，目的是讓Bow Wow推出市場。

【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【科技應用】日本航空利用VR技術　為空中服務員進行培訓
2022/05/02
【科技應用】日本航空利用VR技術　為空中服務員進行培訓
【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒
2022/05/03
【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
2022/05/04
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
2022/05/05
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放

你可能感興趣

【科技應用】日本航空利用VR技術　為空中服務員進行培訓
17:45 2022/05/02
【科技應用】日本航空利用VR技術　為空中服務員進行培訓
【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒
14:15 2022/05/03
【人工智能】初創推AI檢測兒童創傷　語音分析患者情緒
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
11:22 2022/05/04
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
創新科技及應用 美國 IT技術 機械人

下一篇文章

【創業兵團】90後女生無師自通　自創健康純素甜品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款