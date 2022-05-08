【創新科技】主人出遠門不再擔心！　美國高中生研發自動撫摸狗隻機械人

▲ 美國聖地亞哥一名高中生Cassidy Matwiyoff，近日研發了一款機械人Bow Wow，目的是在主人出門時陪伴寵物。（ABC 10News影片截圖，法新社圖片）

對於主人而言，出遠門經常會擔心寵物感到孤單。有見及此，美國聖地亞哥一名高中生Cassidy Matwiyoff，近日研發了一款機械人Bow Wow，目的是在主人出門時陪伴寵物。

據悉，機械人首先會透過丟下零食來吸引小狗的注意力，然後機械人會暫停動作，讓小狗有足夠的時間去吃零食。其後，這個外型像雪糕筒的機械人就會伸出機械手臂，撫摸小狗，讓寵物不感到寂寞。

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據外電報道指，Cassidy Matwiyoff的創作靈感源於真人秀節目創智贏家（Shark Tank），令她萌生是次研發意念，期望體驗成爲企業家。

1歲以上狗隻 普遍喜歡機械手臂撫摸

她在聖地亞哥的海倫伍德沃德動物中心（Helen Woodward Animal Center）擔任義工時，測試了機械人的原型，嘗試用套在棍子上的手套撫摸不同的狗。雖然小狗似乎不感興趣，但大多數1歲以上的狗隻都喜歡機械手臂撫摸。

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另外，Cassidy Matwiyoff向加州州立大學奇科分校（California State University, Chico）提交了機械人Bow Wow的原型，並為Bow Wow申請專利，制定了一項為期四年的商業計劃，下一步是尋求投資者的資金，目的是讓Bow Wow推出市場。

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責任編輯：吳嘉雯

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