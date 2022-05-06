英國將撤銷福島農產品進口限制 約翰遜食福島產爆谷（第二版）

英國於日本福島核災後限制福島等地食品進口。英國首相約翰遜周四（5日）與日本首相岸田文雄會晤，約翰遜會上表示英國會在6月之内取消進口限制，並與岸田文雄一同品嘗福島生産的爆谷。另外，約翰遜與岸田文雄會上就《互惠准入協定》（RAA）達成原則上共識。

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（第二版更新英日《互惠准入協定》詳情）

RAA協定容許各國提前規定部隊前往協議國時攜帶武器等手續，無需每次聯合訓練都要制定規則。英國與日本去年10月展開談判，而日本與美國及澳洲都有簽署同類協定。

約翰遜（Boris Johnson）與岸田文雄就RAA原則上達成共識，是日本與歐洲國家的首個同類協議。英日將加強聯合演習等安保合作，至於在應對俄羅斯的軍事攻勢方面，兩人也就七國集團（G7）團結加強制裁俄羅斯方面達成共識。

約翰遜稱在歐洲發生的大國專制主義和威壓行動，將來也可能在東亞發生。岸田文雄在記者會上表示：「明日東亞或成為烏克蘭。」（Ukraine may be East Asia tomorrow.）

英國首相府指兩人會晤期間，約翰遜形容岸田文雄訪問英國將加速英日密切的防務關係，並建立兩國貿易夥伴關係。

另外，英國食物標準局（FSA）按照標準，即食品放射性物質銫濃度上限為每公斤100貝克勒爾，在2011年福島核災發生後限制福島等地的食品進口。

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當局幾年前已取消對福島嬰兒食品及早餐穀物等種類食品的限制，但目前仍限制竹筍等23款農產品進口英國。

FSA經諮詢後決定取消限制，指風險評估表明即使去除銫濃度上限，也幾乎不會增加對英國消費者的風險。

約翰遜周四與岸田文雄會面，岸田文雄特意帶來福島市菱沼農園出產的蜂蜜椰子味爆谷，與約翰遜一同試食。

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英國首相府於會後發聲明，指約翰遜很高興英國即將解除對福島的剩餘限制。

日媒指約翰遜與岸田文雄今年3月在比利時會面期間，也一同享用福島出產的日本油炸小食花林糖，約翰遜當時更自稱很喜愛食花林糖並隨身攜帶。

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責任編輯：鄭錦玲