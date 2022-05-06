  • 28°C
香港時間 : 2022506日 (五) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國將撤銷福島農產品進口限制 約翰遜食福島產爆谷

環球社會熱點 12:28 2022/05/06

分享：

分享：

英國首相約翰遜周四（5日）與日本首相岸田文雄會晤，會上確認英日多項協議。英國於日本福島核災後限制福島等地食品進口，約翰遜在會上表示英國會在6月之内取消進口限制，並與岸田文雄一同品嘗福島生産的爆谷。

世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計 【下一頁】

英國食物標準局（FSA）按照標準，即食品放射性物質銫濃度上限為每公斤100貝克勒爾，在2011年福島核災發生後限制福島等地的食品進口。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

當局幾年前已取消對福島嬰兒食品及早餐穀物等種類食品的限制，但目前仍限制竹筍等23款農產品進口英國。

FSA經諮詢後決定取消限制，指風險評估表明即使去除銫濃度上限，也幾乎不會增加對英國消費者的風險。

約翰遜（Boris Johnson）周四與岸田文雄會面，岸田文雄特意帶來福島市菱沼農園出產的蜂蜜椰子味爆谷，與約翰遜一同試食。

美研究：Omicron與其他變種病毒無異 住院及死亡風險幾乎相同 【下一頁】

英國首相府於會後發聲明，指約翰遜很高興英國即將解除對福島的剩餘限制。

日媒指約翰遜與岸田文雄今年3月在比利時會面期間，也一同享用福島出產的日本油炸小食花林糖，約翰遜當時更自稱很喜愛食花林糖並隨身攜帶。

英國首相府指兩人在周四會晤期間，約翰遜形容岸田文雄訪問英國將加速英日密切的防務關係，並建立兩國貿易夥伴關係。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

讓皮埃爾任美國白宮發言人 成首非裔女性及同性戀者擔任
今日
讓皮埃爾任美國白宮發言人 成首非裔女性及同性戀者擔任
白俄總統認為俄烏戰爭被拖長 批評烏克蘭挑釁在先
今日
白俄總統認為俄烏戰爭被拖長 批評烏克蘭挑釁在先
世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計
今日
世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計
【烏克蘭戰爭】傳普京秘密情人登歐盟制裁名單 被指關係密切
今日
【烏克蘭戰爭】傳普京秘密情人登歐盟制裁名單 被指關係密切
首間太空酒店料最快2025年落成 冀打造太空商業園
今日
首間太空酒店料最快2025年落成 冀打造太空商業園

你可能感興趣

讓皮埃爾任美國白宮發言人 成首非裔女性及同性戀者擔任
今日 11:59
讓皮埃爾任美國白宮發言人 成首非裔女性及同性戀者擔任
白俄總統認為俄烏戰爭被拖長 批評烏克蘭挑釁在先
今日 11:54
白俄總統認為俄烏戰爭被拖長 批評烏克蘭挑釁在先
世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計
今日 11:01
世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計
地緣政治 外交 經濟 岸田文雄 約翰遜 福島 核災 日本 英國 貿易

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】歐盟擬制裁普京秘密情人 馬里烏波爾鑄鐵廠續撤離（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【Met Gala】英超模披半身金漆性感亮相 碧咸大仔放閃
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
【英國王室】梅根感外訪澳洲毫無意義 討厭行程每一秒
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
美國疫情有反彈跡象 單日確診創逾兩個月新高
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
俄羅斯主持威脅只需1枚導彈 英國在地圖上永遠消失
【烏克蘭戰爭】歐盟擬制裁普京秘密情人 馬里烏波爾鑄鐵廠續撤離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟擬制裁普京秘密情人 馬里烏波爾鑄鐵廠續撤離（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月06日 時間12:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款