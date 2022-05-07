【實用功能】慶祝母親節　蘋果推介多個媽媽們必⽤iPhone功能

▲ 本周日（8日）就是母親節，蘋果（Apple）推介10個媽媽們的必⽤iPhone功能。

本周日（8日）就是母親節，蘋果（Apple）推介10個媽媽們的必⽤iPhone功能，其中包括Live Text、放⼤鏡功能等，方便用家在日常使用。



（1）Face ID⾯容解鎖

啟⽤「戴着⼝罩使⽤ Face ID」功能，即使媽媽戴著⼝罩，也可以透過新技術分析眼睛四周的獨有特徵，並使⽤Face ID認證App、解鎖iPhone和使⽤Apple Pay。新功能適⽤於iOS 15.4和之後版本的iPhone 12和之後型號。



（2）以「原況⽂字」（Live Text）複製及翻譯相⽚中的⽂字

「原況⽂字」能辨識相⽚和網上圖⽚中的資料，讓⽤家點⼀下即可進⾏通話、傳送電郵或查詢路線。在「相機」App 中，或「備忘錄」或「提醒事項」等App 中使⽤「相機」，只需將相機對準有⽂字的相⽚或圖⽚，再按⼀下右下⾓的「原況⽂字」按鈕即可。然後輕掃或使⽤抓取點來選取⽂字，就可以選擇複製⽂字，選取框中的全部⽂字、在網上搜尋⽂字、翻譯⽂字，或分享⽂字到AirDrop、「訊息」、「郵件」等。

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（3）使⽤「相⽚」中的「回憶」（Memories）功能

只需要開啟「相⽚」App，按⼀下「為你推薦」分⾴，再按「顯示全部」並捲動查看選項，如「回憶選集」或「瀏覽」，系統就會繼續播放⾳樂，並顯示該選集的所有相⽚。⽤家可以為「回憶選集」⾃選相⽚濾鏡和 Apple Music 歌曲，編輯、儲存以及分享影⽚。



（4）把⼋達通加入iPhone

將⼋達通加入「銀包」App，乘搭鐵路、巴⼠、渡輪，甚⾄購物付款，⼀「嘟」即可。用家可以隨時以常⽤的信⽤卡、扣帳卡或提款卡增值或⾃動增值 （AAVS），不必排隊，無需付任何⼿續費，還可隨時查看餘額，更以可在參與商⼾繼續賺取積分獎賞。



（5）開啟「深⾊模式」

從「控制中⼼」取⽤「深⾊模式」，能夠減輕雙眼負擔，看屏幕會比較舒服。

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（6）將iPhone變成「放⼤鏡」

前往「設定」>「輔助使⽤」，按⼀下「放⼤鏡」即可使⽤。⽤家亦可前往「設定」>「控制中⼼」，按⼀下「⾃訂控制項⽬」，再按⼀下「放⼤鏡」旁的新增按鈕 ，以後在「控制中⼼」按⼀下「放⼤鏡」按鈕就可以直接使⽤。用家亦可以將放⼤的物件儲存為圖⽚，⽅便翻閱資料。



（7）放⼤iPhone字體

前往「設定」>「屏幕與亮度」，然後前往「設定」>「屏幕與亮度」，然後選取「⽂字⼤⼩」。拖移滑桿，選擇所需的字體⼤⼩。如果需要讓字體再⼤⼀點，可以前往「設定」>「輔助使⽤」，然後選取「顯示與⽂字⼤⼩」，點按「放⼤⽂字」即可查看更⼤的字體選項。「郵件」、「通訊錄」、「⽇曆」、「電話」、「備忘錄」以及其他App。



（8）⽤「健康」App⾃動計算每⽇走行數目

「健康」會⾃動計算⽤家的步數、步⾏和跑步距離。如果用家有Apple Watch，還會⾃動追蹤「健⾝記錄」資料，讓用戶了解⾃⼰在過去不同時段內的健康變化，如果設定「醫療檔案」，在有需要時可幫助急救⼈員透過鎖定畫⾯取得重要醫療資料，如過敏症狀和醫療狀況，以及緊急聯絡⼈，且無須輸入密碼。

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（9）用Apple Pay付款減遺失實體卡機會

以 Apple Pay 付款，不僅更安全安⼼，也比實體卡更簡單易⽤，更可免卻接觸其他裝置、按鈕或找換現⾦。在購物時，Apple Pay會使⽤⼀個特定的裝置號碼及獨有的交易編碼，付款卡號碼並不會儲存在iPhone或Apple伺服器；⽽付款時，Apple不會向商⼾披露⽤家的付款卡號碼，亦不會儲存任何可以追蹤到⽤家⾝份的交易資料。



（10）⽤「緊急求助 SOS」以簡易快捷的⽅式求救

當使⽤SOS撥打電話時，iPhone會⾃動致電本地緊急號碼，如香港的「999」。用家可加入緊急聯絡⼈，當緊急通話結束後，iPhone便會透過訊息提示緊急聯絡⼈。

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責任編輯：廖淑瑩