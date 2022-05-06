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【Tesla】信和旗下5項物業增設Tesla 超級充電站　料今年內電動車充電器超過1,400個

商業 13:45 2022/05/06

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Tesla 今年內將於信和旗下5項物業，包括藍灣廣場、元朗 One North等，增設超級充電站。（Tesla 提供圖片）

Tesla 今年內將於信和旗下5項物業增設超級充電站，設置最新V3超級充電及目的地充電站。新增超級充電站的物業包括藍灣廣場、元朗 One North、黃竹坑 Landmark South、屯門市廣場及香港富麗敦海洋公園酒店。

【消費券2022】消費券爆發力強勁　零售業界：料半年內錄低雙位數升幅

除了以上增設超級充電站的物業外，Tesla亦指，自2016年啟用的奧海城超級充電站，最近亦完成升級工程。該物業內已採用最新 V3 Supercharger的超級充電站，設11個超級充電及目的地充電器。今年內在藍灣廣場的充電站，更將成為Tesla在本港的第50個充電站。 

信和目標年內充電器數量增逾7成

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團積極與不同業務夥伴合作，於旗下物業擴大電動車充電站的覆蓋範圍，並計劃於2022年將電動車充電器的數量，大幅增加67%至超過1,400個。

隨著本地日漸普及的電動車發展，Tesla 將會在下半年積極擴展更多充電站，進一步完善車主充電體驗，同時亦歡迎更多合作伙伴加入Tesla的快速充電網絡。同時，Tesla 亦將於信和旗下商場舉行巡迴電動車展及教育活動，並設有兒童駕駛學院，讓小朋友體驗駕駛兒童電動車。首場活動於現已於奧海城2期舉行至5月9日，未來數月將陸續移師藍灣廣場及屯門巿廣場等。

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責任編輯：葉泳珊

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