讓皮埃爾任美國白宮發言人 成首非裔女性及同性戀者擔任

美國總統拜登周四（5日）發表聲明，白宮副發言人讓皮埃爾將接替下周五（13日）離職的普薩基，成為新任白宮新聞發言人。讓皮埃爾是首位非裔女性及同性戀者白宮發言人，拜登讚揚讓皮埃爾擁有豐富經驗及才能。

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拜登（Joe Biden）周四宣布，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）將於下周五離任，並由副發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre ）接任。拜登讚揚讓皮埃爾擁有出豐富經驗及才能，將成為政府最有力的代言人。

拜登同時感謝普薩基為國家作出的貢獻，將白宮新聞會重歸正統標準，並祝願她未來一切順利。

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現年44歲讓皮埃爾出生於法國海外地區馬提尼克島（Martinique），將成為首位非裔女性及同性戀身份的白宮發言人。讓皮埃爾父母是海地人，她小時候隨父母移居美國紐約，父親駕駛的士維生、母親是家庭保健工作者。

讓皮埃爾多次表示她的家庭背景象徵著「美國夢」，亦是決定她職業生涯的重要因素。

讓皮埃爾加入拜登政府前，曾在多間非牟利組織工作，本身是一名作家。她於2008年及2012年參與前總統奧巴馬(Barack Obama) 競選活動，2020年亦有為拜登助選，然後正式入主白宮。

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責任編輯：郭麗明