【日本通脹】日本東京4月核心CPI按年升1.9%　創逾7年來最大升幅

日本發佈東京核心消費物價指數（CPI），扣除新鮮食品價格，按年升1.9%，為自2015年三月最大升幅，也是連續8個月上升，主要受能源價格大增24.6%影響。4月份核心CPI升幅較預期的1.8%為高，亦較3月的0.8%升幅為快。若扣除能源價格，核心CPI升幅僅0.8%，為2021年後首次錄得增長。

若計及新鮮食品價格，整體CPI按年增2.5%，亦創2014年10月以來最大升幅。

信金中央金庫研究組織高級經濟師Takumi Tsunoda表示，由於食品價格升幅擴大，預期第二季全國核心通脹增長2%，但隨能源價格增長放緩，預計通脹升幅會放緩。

日本央行上周調高今年通脹預測，但維持極寬鬆貨幣政策，強調要維持大規模刺激經濟增長措施，直至薪酬上升及需求增加。

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