  • 27°C
香港時間 : 2022508日 (日) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【健康飲食】看準健康飲食商機　兩男創辦營養膳食公司

10:00 2022/05/08

分享：

分享：

本地營養膳食公司Eatology在疫情下，自2019年起的業績錄得兩倍升幅。

疫情至今持續兩年多，市民的飲食模式也有改變。除了外賣平台盛行，健康飲食更見商機。本地營養膳食公司Eatology在疫情下，自2019年起的業績錄得兩倍升幅。

該公司亦分享如何開拓客源（見表），積極應用科技於日常營運中，是成功突圍因素之一。另提供多款膳食計劃餐單、邀請多名米芝蓮餐廳名廚加盟。此外，面對請人難，公司提倡開放文化，鼓勵員工表達意見。

【四天工作】英60公司試行4天工作周 增員工心理健康幸福感

Eatology創辦人Christophe Daures稱，現代人愈來愈着重健康飲食，但工作忙碌，很難每日準備飯菜。加上不少餐廳聲稱的健康菜式，很多時也只是一種營銷噱頭，實際提供的食品與宣傳或現差距。於是，他與另一位拍檔Guillaume Kaminer看準本地健康膳食商機，於2015年創立營養膳食外送公司Eatology。

包括無麩質低碳 增肌生酮等

疫情雖然對餐飲業界造成嚴重打擊，但Eatology反而在危機中找到機會。Christophe稱，疫情大流行限制了消費者在餐廳用餐的機會，改為尋找更安全的用餐方式。因此，他們想到推出無接觸式外送服務，自設雲端下單系統，客人可透過平台選擇膳食計劃、送貨日期及時間，以及付款。

另一創辦人Guillaume表示，設計雲端系統看似簡單，但也要根據公司的需要作出調整。他續指，公司的系統是為長期管理而設，團隊亦會不斷更新系統，以迎合客戶需要。除了將科技融入業務，公司在去年遷入達7,000平方呎的食物工場，每月為3萬位客戶提供近10噸的營養膳食。Christophe透露，公司自2019年起業績錄得兩倍升幅，而新增的客戶數量也提升100%。

【咖啡市場】歐洲連鎖咖啡店疫後再擴充 品牌聚焦可持續發展

【支援就業】UNIQLO推殘疾人士招聘計劃 擬年內推展至全港分店招聘

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

記者：廖淑瑩

數碼轉型 市場拓展 商業營銷 創新科技及應用 疫情 雲端 米芝蓮 菜式 餐廳

上一篇文章

【創業兵團】90後女生無師自通　自創健康純素甜品

下一篇文章

【樂齡科技】初創推長者復康智能屏幕　客製化遊戲分析衰退風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【MIRROR演唱會】Mox客戶可5.12優先預訂MIRROR演唱會門票 　有帳戶即合資格（附詳情）
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】1年港元定存最高息2.1厘 大戶最多賺息21萬元
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【港元定存】抽綠債還是做定存穩賺高息？ 專家教4招賺盡回報
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款