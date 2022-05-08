【健康飲食】看準健康飲食商機　兩男創辦營養膳食公司

▲ 本地營養膳食公司Eatology在疫情下，自2019年起的業績錄得兩倍升幅。

疫情至今持續兩年多，市民的飲食模式也有改變。除了外賣平台盛行，健康飲食更見商機。本地營養膳食公司Eatology在疫情下，自2019年起的業績錄得兩倍升幅。

該公司亦分享如何開拓客源（見表），積極應用科技於日常營運中，是成功突圍因素之一。另提供多款膳食計劃餐單、邀請多名米芝蓮餐廳名廚加盟。此外，面對請人難，公司提倡開放文化，鼓勵員工表達意見。

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Eatology創辦人Christophe Daures稱，現代人愈來愈着重健康飲食，但工作忙碌，很難每日準備飯菜。加上不少餐廳聲稱的健康菜式，很多時也只是一種營銷噱頭，實際提供的食品與宣傳或現差距。於是，他與另一位拍檔Guillaume Kaminer看準本地健康膳食商機，於2015年創立營養膳食外送公司Eatology。

包括無麩質低碳 增肌生酮等

疫情雖然對餐飲業界造成嚴重打擊，但Eatology反而在危機中找到機會。Christophe稱，疫情大流行限制了消費者在餐廳用餐的機會，改為尋找更安全的用餐方式。因此，他們想到推出無接觸式外送服務，自設雲端下單系統，客人可透過平台選擇膳食計劃、送貨日期及時間，以及付款。

另一創辦人Guillaume表示，設計雲端系統看似簡單，但也要根據公司的需要作出調整。他續指，公司的系統是為長期管理而設，團隊亦會不斷更新系統，以迎合客戶需要。除了將科技融入業務，公司在去年遷入達7,000平方呎的食物工場，每月為3萬位客戶提供近10噸的營養膳食。Christophe透露，公司自2019年起業績錄得兩倍升幅，而新增的客戶數量也提升100%。

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記者：廖淑瑩