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白俄總統認為俄烏戰爭被拖長 批評烏克蘭挑釁在先

環球政治 11:54 2022/05/06

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俄羅斯與烏克蘭戰事持續近3個月，雙方在烏東及南部地區依然交戰不斷，多次和談亦未收成果。白俄羅斯總統盧卡申科日前受訪時表示，認為俄烏戰爭被拖延，並指烏克蘭持續挑釁俄方，導致莫斯科政府別無他選地展開軍事行動。

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英國廣播公司（BBC）引述盧卡申科（Alexander Lukashenko）接受美國媒體的訪問，當中他指俄國在烏克蘭的軍事行動被拖延，但不會評論軍事行動有否按照俄方計劃發展，聲稱拖延只是他個人感受。

盧卡申科重申，由於烏克蘭持續挑釁，俄羅斯領袖別無他選下只能作出回應，對烏克蘭展開軍事行動。盧卡申科強調，十分希望戰事終止，白俄已經或正在為此目標而努力。

同時，盧卡申科亦談及外界經常揣測﹑關於俄羅斯可能動用核武的威脅。他指任何關於俄國可能使用核武的猜測完全不能接受，因為白俄與烏克蘭邊境接壤，一定會被波及。但盧卡申科承認，並不知道莫斯科政府是否有意使用核武。

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責任編輯：吳漢培

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