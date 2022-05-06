▲ 【大行報告】銀河聯昌：市場對內房看法審慎、僅10%「增持」 或有更多內房支持措施推出、偏好5股

中央今年來連出多招救內房，但內房市場未有起色，內房股表現仍黯淡。銀河聯昌證券報告指，過去兩周該行與約60名投資者會晤，大部分投資者均對內地房地產市場持審慎態度，約70%投資者予內房股「減持」評級，20%予「中性」評級，只有10%評級為「增持」。

銀河聯昌指，綜合投資者反饋，兩大原因投資者對內房卻步：（1）房地產措施尚未見到有成效；（2）內房銷售仍然低迷。現時投資者持有的內房股大多為華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 或萬科 （02202） 等高防守性股份，至於高啤打值（beta）股份，如旭輝 （00884） 、合景泰富 （01813） 、碧桂園 （02007） 、時代中國 （01233） 、寶龍 （01238） 等，亦獲部分投資者青睞。

內地投資者對內房的看法比外資更悲觀

報告稱，現時內地投資者對內房的看法，比海外投資者更悲觀，主要由於（1）本土市場氣氛疲弱，（2）與發展商及內房市場相關的負面消息遍布，（3）整體經濟環境走弱。

今年首4個月，內房銷售按年跌48%，與市場情緒低迷及更多城市封城有關，隨疫情逐步受控，相信內房銷售會自6月起逐步恢復，而從長線角度看，內房銷售已於2021年見頂，2022至2024年銷售料跌20%至30%，但進一步再大跌的可能性不大，因首置買家銷售比重較高，而且市場有升級需求。

銀河聯昌認為，近日政治局會議的政策立場或意味內房市場有更多支持措施，料有助帶動內房銷售反彈，加上內房股估值吸引，維持內房股「增持」，中大型內房股偏好龍湖 （00960） 、旭煇及碧桂園，小型股則偏好時代中國及合景泰富。

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