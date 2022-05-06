【電動車】Apple Car自動駕駛新專利　可用iPhone、iPad指揮汽車

▲ 駕駛員可以使用iPhone或iPad的觸摸屏幕來輸入指令，標記預定的停車點、追蹤路徑。（法新社）

蘋果（Apple）日前招攬了曾於汽車大廠福特（Ford）的資深高層Desi Ujkashevic，擬進一步推動Apple Car研發。據外媒《Patently Apple》報道，Apple公布了一項關於Apple Car的新專利，涉及具有「指導」功能的自動駕駛系統，而且可使用iPhone和iPad來指揮汽車。

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新專利指出，即使駕駛員輸入很少的指令，該自動駕駛系統都能夠感知附近環境，並導航到目的地，例如商場和辦公大樓等。《Patently Apple》提到，在沒有準確地圖數據的地區時，這套具有「指導」功能的自駕系統將非常實用。

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此外，駕駛員還可以使用iPhone或iPad的觸摸屏幕來輸入指令，可以標記預定的停車點、追蹤路徑，或使用虛擬操縱桿來指示預定方向。再者，駕駛員也可透過語音來指揮汽車，例如用手點擊屏幕地圖上的目的地，然後說「停在這裡」，Apple Car就會執行命令。

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責任編輯：陳卓賢