  • 29°C
香港時間 : 2022506日 (五) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】Apple Car自動駕駛新專利　可用iPhone、iPad指揮汽車

科技 13:00 2022/05/06

分享：

分享：

駕駛員可以使用iPhone或iPad的觸摸屏幕來輸入指令，標記預定的停車點、追蹤路徑。（法新社）

蘋果（Apple）日前招攬了曾於汽車大廠福特（Ford）的資深高層Desi Ujkashevic，擬進一步推動Apple Car研發。據外媒《Patently Apple》報道，Apple公布了一項關於Apple Car的新專利，涉及具有「指導」功能的自動駕駛系統，而且可使用iPhone和iPad來指揮汽車。

【Apple Car】蘋果招攬福特資深高層　擬改善Apple Car安全系統

新專利指出，即使駕駛員輸入很少的指令，該自動駕駛系統都能夠感知附近環境，並導航到目的地，例如商場和辦公大樓等。《Patently Apple》提到，在沒有準確地圖數據的地區時，這套具有「指導」功能的自駕系統將非常實用。

【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄 

此外，駕駛員還可以使用iPhone或iPad的觸摸屏幕來輸入指令，可以標記預定的停車點、追蹤路徑，或使用虛擬操縱桿來指示預定方向。再者，駕駛員也可透過語音來指揮汽車，例如用手點擊屏幕地圖上的目的地，然後說「停在這裡」，Apple Car就會執行命令。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【蘋果壟斷】Apple Pay涉違反競爭法　歐盟：產生了排他性影響
2022/05/03
【蘋果壟斷】Apple Pay涉違反競爭法　歐盟：產生了排他性影響
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
2022/05/03
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
2022/05/03
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【密碼安全】密碼太多變煩惱　無密碼時代不是夢
今日
【密碼安全】密碼太多變煩惱　無密碼時代不是夢

你可能感興趣

【蘋果壟斷】Apple Pay涉違反競爭法　歐盟：產生了排他性影響
15:25 2022/05/03
【蘋果壟斷】Apple Pay涉違反競爭法　歐盟：產生了排他性影響
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
13:08 2022/05/03
【醫療科技】Apple Watch結合AI算法　提早發現潛在心臟衰竭人士
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
18:23 2022/05/03
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
Apple 移動裝置 手機Apps 人工智能 科技產品 福特 汽車 自動駕駛 導航 iPad

上一篇文章

【東鐵綫過海】香港電訊5G　將覆蓋伸延東鐵綫過海段

下一篇文章

【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款