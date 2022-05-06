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【網絡安全】蘋果、Google及微軟支持FIDO　實施「無密碼化」登錄   

科技 12:00 2022/05/06

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用戶將可通過人臉識別等方式，更簡單地以更強的身份認證去登錄不同平台。（法新社）

科技巨頭對全球網絡安全肩負著重要責任，蘋果（Apple）、Google及微軟（Microsoft）在昨天（5/5）「世界密碼日」宣布，將在旗下設備和平台上實施由安全機構FIDO和萬維網聯盟（World Wide Web Consortium）創建的「通用無密碼登錄標準」（common passwordless sign-in standard）新功能，可讓用戶在不同設備上進行「無密碼化」登錄。

【Microsoft】Outlook出現災情！　自動下載不明文件檔

「無密碼化」是指利用手機或其他生物識別訊息，例如人臉或指紋作為驗證手段，而不必再輸入傳統的密碼。無密碼系統將令黑客更難獲取登錄的詳細訊息，因為登錄是需要存取物理設備；而且從理論上說，將用戶定向到虛假網站以獲取密碼的網絡釣魚攻擊將更難實施。

將於未來一年內實施

據科技網站《Gadgets360》報道，蘋果、Google及微軟負責這套新功能的開發，並會於未來一年內，在各大平台及設備上實現無密碼化登錄，當中有兩項新特點：

第一項是，將允許用戶在他們的設備上自動存取他們的FIDO登錄憑證，而不必為每個賬戶重新註冊。

第二項功能則是，用戶將能夠在其移動設備上使用FIDO認證，來登錄附近設備上的任何應用程式或網站，而這些設備無論是運行甚麼作業系統或瀏覽器都是適用的。

【數碼廣告】Google去年刪逾34億則廣告　停用560萬廣告帳戶

因此用戶無需再使用不可靠的密碼，而是可通過指紋識別或人臉識別等方式，更簡單地以更強的身份認證去登錄不同平台。這些主要設備平台將包括Android和iOS移動操作系統、Chrome、Edge和Safari瀏覽器；以及Windows和 macOS等桌上作業系統。

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責任編輯：陳卓賢

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