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【玄人‧峰語@iM網欄】凡事留有一手 韜光養晦未必是壞事

名人薈萃 09:01 2022/05/07

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我在本專欄曾經說過，當世運進入某一個元運時(現時是八運，元運五行(艮土)及卦數(八)的特點、強項，就會在元運的運行的時間裏相繼出現。八運本身屬一個強而有力的財運，所以八運時間出現前所未有的資產的爆升。然而，隨著八運逐漸退氣及交接九運在最後的一兩年，八運身潛藏的負面因素，就會一下子爆發出來，所以如果想保持一個僥倖心態，世界可以短時間內回覆識日美好光景，大家要有心理準備事實會不似預期，原因是距離正式交接九運(即2024年)愈來愈近、世界只會越走越亂。

認識我的朋友都知道，這幾年我都叫他們韜光養晦，少做少錯，凡事留有一手。起初，他們對我都抱有懷疑態度，但近日他們終於明白我當日所說的道理了。大家要知道，九運本身是五行屬火，主變革、破舊立新，很多出人意表的東西會發生(「黑天鵝」)，因此舊有的思維模式、解決問題方法，未必跟得上世代之演進，所以會出現很多資源錯配及做錯決定的情況(以前行得通的方法、今時今日未必行得通)。

 

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

最明顯的一個例子就是以投資抗通脹。由於八運是大財運，出現前所未見的資產價格上升(尤其是美股過去的十年大牛市)，所以一旦預期通脹來臨，大家理所當然就想到用投資去抗通脹。問題是、投資是必贏的嗎?而最重要的是，人本性就是貪婪，給你贏過幾次就自然心熊，最終就會忘卻抗通脹的初衷、就變成了投機炒賣。事實上，過去兩三年，我親眼見了不少人為了抗通脹參與投資，由小股民一度變為股神，但最終賠了夫人又折兵卻是十居其九，而歸根究底、就是客觀的遊戲規則已改變，但人們仍用舊有的思維模式去面對已轉變的客觀環境，這種思維及行為的錯配，最終會令自己陷入困境。所以這幾年我建議身邊的朋友投資也好、工作也好、做生意也好(但學習、強身健體及吃喝玩樂則幾時也要全力以赴)，最多也只能半力而為，原因就是我們根本掌握不了世運轉變帶來的不確定性。

好像今時今日的高通脹環境，跟幾年前因為量化寬鬆引發的資產膨脹完全不一樣，現在的通脹明顯是疫情導致生產鍊出現短缺，加上俄烏戰爭令世界(尤其是歐洲)糧食鍊出口緊張、這種上游鍊引發供不應求的通脹，加息是沒可能為通脹降溫的。由此可見，同一現象，背後成因不一，但卻用舊的方法，結果不言而喻。

其實很多人都認為，近日我們見到的世局，是難以用常理去解釋，而我相信隨著世運交接愈來愈近，更多不可思議的事情會發生。人生可為有限，休養生息並非消極，只是把握愈少，出手愈多，出錯機會愈，只會造成無謂的體力及精神疲憊。未來的路仍很長，做人不是只爭朝夕，外圍打大風，停一步可以海闊天空，千萬不要為做而做。

 

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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