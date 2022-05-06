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應對市場動蕩的槓鈴收益策略

宏觀解讀 11:12 2022/05/06

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投資入門告訴我們，全球多元化的投資組合將在波動市場中提供資本保護，因為投資者會從股票等風險資產轉向債券安全資產。儘管這種策略在很多場合有效，但今年看到 股票和債券同時下跌。事實上，由 50%的股票和 50%的債券組成的投資組合將在 2022 年第一季度損失 5.8% - 這是自 1999 年以來第四個最差的開局。

金融市場的嚴重拋售主要在以下背景引發：（1）俄烏危機蔓延，（2）供應鏈緊張和通脹上升，以及（3）聯儲局偏鷹及債券收益率上升。顯然地，這並不平常，而唯一多項投資組合表現較差的情況是在互聯網泡沫，次按危機和新冠肺炎疫情時期（2001 年第一季：-6.9%，2009 年第一季：-7.0%，2020 年第一季：-10.8%）。

高通脹仍為市場焦點，在成本推動和需求拉動下，通脹從「暫時性」轉變為「結構性」的風險正在上。在成本方面，無人能肯定俄烏危機何時結束，以及疫情將如何演變。在這些逆風緩解的那一天，通脹壓力將通過商品和供應鏈渠道持續存在。在需求方面，儘管產出缺口縮小，但美國廣義貨幣供應量仍然充足，這導致通脹壓力。

隨著通脹保持高位而債券收益率達到極端水平，投資者開始實施槓鈴收益策略是合時部署。根據我們之前的分析，在高通脹期間實際回報率最高的行業其實是能源和房地產（通過新加坡 REITs）。而覆蓋科技相關的增長已經充分定價了債券收益率上升帶來的不利因素，因此可使投資者能夠抓住超越當前逆風的未來增長機會。另外，可以更高品質的信貸資產來穩定收益。風險管理是投資組合構建的關鍵，而高品質信貸的估值已達到具有吸引力的水平，以達到收益率和安全性的平衡。按目前水平，預計中期信貸的實際回報率將超過現金。最後可采用覆蓋掩護性認購期權，來貨幣化成長型股票的波動性。

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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