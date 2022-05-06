世衛指全球近1500萬人死於新冠 印度佔最多質疑統計

世界衛生組織（WHO）發布數據，估計全球已有接近1,500萬人直接或間接死於新冠肺炎疫情，約為各國官方通報數字的3倍。其中印度被指佔全球最多新冠患者死亡個案，印度不滿並質疑世衛的統計方式。

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世衛周四（5日）發表報告，推算前年及去年有介乎1,330萬至1,660萬人直接或間接死於新冠肺炎，其中多達84%的個案位於東南亞、歐洲及美洲地區。

各國官方通報有542萬宗新冠死亡個案，為上述估算數字的約三分之一。至於美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）則估計，全球錄得超過600萬宗新冠死亡個案。

世衛更發現超出官方統計的死亡個案當中，53%來自中低收入國家；15%來自高收入國家；4%來自低收入國家。而且57%個案為男性。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）形容數據發人深省，表明新冠疫情的影響及所有國家都需要投資加強公共衛生系統的靈活性，從而確保疫情期間也能維持基本服務。

據悉，世衛是基於各國通報的死亡率數據和統計模型來估算出新數據。世衛指由於多國檢測貧乏及簽發死亡證明的規則變動，再加上忽視了間接死於新冠個案，全球漏計大量死亡個案。

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不過印度被指錄得超過470萬宗死亡個案佔全球最多，更為官方統計個案的接近10倍。印度政府本周發布數據，指印度前年死亡人數按年增加超過47.4萬，但無單獨列出新冠死亡人數。

印度等國不滿世衛的統計方式，質疑世衛將各國分為兩個級別並使用不同的標準來統計數據，其中印度被列入第二級國家用了數學模型估算死亡個案。

印度指出了世衛組織用於將國家分類為 I 級和 II 級國家的標準和假設不一致，並質疑將印度歸入 II 級國家的基礎（為此使用了數學模型估計）。

印度當局更批評世衛是從網站及媒體報道收集部分數據，並將其納入數學模型統計，質疑世衛估算印度死亡個案的數據收集方式，從統計學而言不健全。

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責任編輯：鄭錦玲