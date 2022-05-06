【烏克蘭戰爭】傳普京秘密情人登歐盟制裁名單 被指關係密切

歐盟日前宣布新一輪制裁，繼續向俄羅斯施壓，阻止莫斯科政府對烏克蘭的戰事。在新制裁中，據悉俄羅斯總統普京的傳聞秘密情人卡巴耶娃將榜上有名，指她與普京關係密切。

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英國衛報引述消息人士及草擬文件報稱，現年38歲的奧運韻律體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）將聯同多名俄羅斯人士，成為歐盟新一輪制裁對象。據彭博社報道，草擬文件中列明卡巴耶娃與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切。

有指歐盟新一輪制裁名單共有57人，包括俄羅斯東正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）﹑克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）妻子及子女﹑俄國部分軍方高層及在烏克蘭佔領區與俄羅斯合作的烏克蘭人士。

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卡巴耶娃於2004年贏得奧運韻律體操金牌，並在2014年索契冬季奧運會上擔任持旗手。她曾代表普京所屬政黨出任6年國會議員，然後轉投支持俄羅斯政府的媒體集團，空降成為管理者。

早前，美國華爾街日報（Wall Street Journal）曾報稱，華府未有把卡巴耶娃納入制裁名單，因憂慮被普京視作私人攻擊，惟白宮已否認相關傳言。

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責任編輯：吳漢培