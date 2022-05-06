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【板塊點睇】天風看好Q2穩增長主綫機會 建築基建業績彈性高

股樓投資 12:14 2022/05/06

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根據主要建築公司的最新季績，天風證券發現超預期個股主要存在於央企和地方國企，驅動因素主要為第一季基建發力強度較高；國資委要求基建央企第一季開門紅；地方基建高景氣；建築工程受疫情影響相對較小，也沒有成本上升等不利因素。展望第二季，建築基建板塊業績增長趨勢與第一季相比可能基本穩定，具備改善空間的主要是此前受地產影響較大的裝飾板塊，以及部分生產型鋼結構企業。

展望2022全年，該行認為穩增長主綫有望貫穿全年，地方國企和央企的業績確定性較高，鋼結構龍頭仍有望實現較好的業績增長。價值品種估值修復維度下，地方國企龍頭有望享受區域性基建高景氣，經營效率提升帶來的利潤彈性已初步顯現，中長期兼具穩健增長與報表質量改善機會。

【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁

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此外，央企市占率提升支撐營收持續增長，降槓桿完成後，股本回報率（ROE）仍具備明顯的向上彈性，隨着央企利潤釋放能力和意願不斷加強，亦具備較強的估值修復的彈性，推薦中國交建（01800）、中國建築（03311）、中國中鐵（00390）、中國鐵建（01186）等。

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撰文：林衛

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基建股 中國交通建設（01800） 港股 中國建築（03311） 中國中鐵（00390） 板塊 中國鐵建（01186）

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