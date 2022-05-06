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【潤泥1313】興業：加大周期板塊配置加度 潤泥目標價看8.1元

股樓投資 12:02 2022/05/06

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興業證券報告指，華潤水泥（01313）第一季自產自銷部分量下滑34.2%，盡管售價維持高位，難以抵消固定成本攤銷和煤價上漲帶來的成本增加。期內，水泥與熟料均價為每噸435元，上漲73元；固定成本攤銷和煤價上漲共同造成水泥與熟料噸成本上漲每噸76元至331元，導致噸毛利減少每噸4元至104元。

不過，政治局會議提出「加大宏觀政策調節力度，扎實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標」、「支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管」，預計疫情緩解後穩增長政策會重點發力，水泥公司業績逐季改善，建議加大對周期板塊的配置力度。

【延伸閱讀】第5波疫情：本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股，請按【見下頁

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該行預計公司今後三年收入變幅將為-6.3%、0%及0% ， 歸母淨利潤分別-9.5%、+4.2%和+4.2%，以現價計，今年預測市盈率約6.5倍，目標價為8.1元。

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撰文：林衛

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華潤水泥控股（01313） 建材水泥股 港股 目標價 市盈率 板塊

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