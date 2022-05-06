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【穩增長】官媒評重磅會議提振投資者信心 中央頻發聲釋積極訊號

股樓投資 11:05 2022/05/06

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國內《證券日報》頭版評論文章指出，近日中央政治局、中央財經委、央行、證監會、銀保監會等紛紛釋放「保駕護航」資本市場、提振投資者信心的積極信號，為穩增長政策協同發力。「可以看到，從中央到各部委都在強調保持政策預期的穩定和一致性，堅持穩字當頭、穩中求進，強化擔當作為、求真務實，全力維護資本市場平穩運行。這不但有助於提振市場預期和投資者信心，而且釋放出穩定金融市場、穩定資本市場的明確信號。」

該評論認為，上述各重磅會議發聲不但提振了市場信心，強化了穩增長的投資主綫，而且也增強和穩固了A股市場的價值投資邏輯。「首先，從宏觀方面看，中國經濟穩中有進。今年一季度，中國國內生產總值同比增長4.8%，高於市場預期，實現『開門穩』。充分展現出中國經濟具有強大的韌性和活力，『穩』的基礎在不斷加固，『進』的動能在不斷集聚。」

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀對港股看法審慎樂觀 推薦7隻資產負債表強勁股份，請按【見下頁

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另一方面，上市公司業績穩步增長，內在質量不斷提升。據中國上市公司協會最新統計數據顯示，截至4月30日，A股市場共有4,669家上市公司披露2021年年報，合計實現營業收入64.97萬億元人民幣，佔全年GDP總額的56.8%；實現淨利潤5.3萬億元人民幣，按年增長19.6%，盈利能力進一步提升。從市場方面看，當前A股具有估值優勢，投資價值凸顯。截至周四（5日）收市，A股市場最新動態市盈率為15.7倍，處於歷史底部區域。文章指：「當前，政策信號已釋放出足夠空間，重拾信心的第一步已經邁開。著眼長遠，A股未來依然可期。」

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撰文：林衛

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