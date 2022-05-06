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【大行報告】花旗：中央需採取果斷及具體措施重建市場信心　價值股將跑贏增長股、薦三主題

股市 10:47 2022/05/06

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【大行報告】花旗：中央需採取果斷及具體措施重建市場信心　價值股將跑贏增長股、薦三主題

港股持續弱勢，花旗認為，隨中國自五一假期後復市，市場焦點將落在中央會有那些政策支持經濟增長，該行認為，採用果斷及具體的措施，是重建市場信心的關鍵，政府已承諾會進一步支持基建投資及房地產行業，並放寬對新經濟行業的監管，中央亦可能會為地方政提供補貼，以促進耐用品及服務消費，作為後備政策選項，以支持經濟重回正軌。

張憶東：港股調整進入尾聲　內地經濟壓力制約短期上行空間【下一頁】

加息周期下，花旗相信，價值股將跑贏增長股，看好（1）加息受惠股，如銀行、保險、通脹對沖，如中銀香港 （02388） 、友邦 （01299） 及長建 （1038） ，亦看好（2）疫後復甦股，包括工業、消費及零售，如蒙牛 （02319） 、華潤啤酒 （00291） 、復星旅文 （01992） 等（3）出口股也是該行青睞的目標，如敏華 （01999） 、創科實業 （00669） 、巨星科技（深：002444）等。

現時恒指2022年預測市盈率約9.1倍，市帳率約1倍，低於10年平均的10.4倍及1.2倍。

相關文章：【大行看法】瑞銀證券：內地投資者認為本港股市是「估值窪地」　部份南下長期資金已開始逢低佈局

相關文章：【大行看法】瑞士盈豐：內地疫情好轉才能帶動港股向上 美國通脹料3月見頂

港股 友邦保險（01299） 投資推介 受惠股 花旗銀行 長江基建集團（01038） 巨星科技（深：002444） 市盈率 市帳率 創科實業（00669）

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