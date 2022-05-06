▲ 【大行報告】花旗：中央需採取果斷及具體措施重建市場信心 價值股將跑贏增長股、薦三主題

港股持續弱勢，花旗認為，隨中國自五一假期後復市，市場焦點將落在中央會有那些政策支持經濟增長，該行認為，採用果斷及具體的措施，是重建市場信心的關鍵，政府已承諾會進一步支持基建投資及房地產行業，並放寬對新經濟行業的監管，中央亦可能會為地方政提供補貼，以促進耐用品及服務消費，作為後備政策選項，以支持經濟重回正軌。

加息周期下，花旗相信，價值股將跑贏增長股，看好（1）加息受惠股，如銀行、保險、通脹對沖，如中銀香港 （02388） 、友邦 （01299） 及長建 （1038） ，亦看好（2）疫後復甦股，包括工業、消費及零售，如蒙牛 （02319） 、華潤啤酒 （00291） 、復星旅文 （01992） 等（3）出口股也是該行青睞的目標，如敏華 （01999） 、創科實業 （00669） 、巨星科技（深：002444）等。

現時恒指2022年預測市盈率約9.1倍，市帳率約1倍，低於10年平均的10.4倍及1.2倍。

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