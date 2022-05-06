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【新股IPO】巨子生物遞表上市　高瓴中金有份參投

新股IPO 10:25 2022/05/06

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【新股IPO】巨子生物遞表上市　高瓴中金有份參投

中國專業皮膚護理產品公司巨子生物向聯交所提交主板上市申請，初步招股資料顯示，按零售額計，公司是2021年中國第二大的專業皮膚護理產品公司，同時從2019年起連續三年一直是中國最大的膠原蛋白專業皮膚護理產品公司。

巨子生物擁有可復美、可麗金、欣苷（SKIGIN）等8大主要品牌，產品組合共有105項SKU，涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和功能性食品，目前產品已銷售及經銷至中國1,000多家公立醫院、約1,700家私立醫院和診所，以及約300個連鎖藥房品牌。

集團去年度收入錄得15.52億元人民幣，按年增長30.4%，全年利潤8.28億元人民幣，按年僅升近0.2%。

高瓴投資旗下GSUM XV HK於2021年8月與西安巨子生物簽訂增資協議，持有集團上市前約4%股權。另外，中信產業基金旗下CPE China Fund及中金公司旗下CICC Healthcare亦有參與投資。聯席保薦人為高盛及中金公司。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：姚卓然

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