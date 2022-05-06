大市急跌 方澤翹推介2隻港股可趁低跟進 股市 12:43 2022/05/06 分享： 分享： 美股道指急挫逾千點，港股今早隨外圍跌勢，恒指低開逾500點，早段一度跌逾800點，失守兩萬，半日跌741點，收報20051點，港股市況走弱，國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指19800點為港股買貨安全位置，推介兩隻值得趁低吸納的港股。→更多焦點股買賣策略：2類港股推介、美國議息結果解讀、3隻美股推介 *重溫今早《ET開市直擊》【按此】 更多焦點股買賣策略： 美股 黃耀宗推介3隻美股 高通 VS 超微 VS NVIDIA點部署？ Amazon有望重上3000美元？ Tesla（TSLA.US）短線操作教學 加息周期 兩個原因睇好滙豐005 美國議息結果解讀 標指、納指見底未？ 科技股 京東9618首度派息怎解讀 小米1810造淡策略 騰訊700溝貨值博嗎？ 唐牛教你科技股四大策略 疫後復甦股 憧憬通關可低吼新秀麗1910？ 國泰航空293博反彈＋2隻通關概念股 譚仔2217、敘福樓1978可短炒一轉？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 2022/04/28 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 2022/04/25 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 你可能感興趣 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 18:33 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 16:05 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 08:55 2022/04/28 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 最新專欄文章 更多 買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知 2022/05/05 買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知 Tesla（TSLA.US）企穩900美元關 唐牛教你短線操作 2022/05/04 Tesla（TSLA.US）企穩900美元關 唐牛教你短線操作 中鐵（00390）股價破頂 林嘉麒看目標價7元距現價逾兩成水位 2022/05/04 中鐵（00390）股價破頂 林嘉麒看目標價7元距現價逾兩成水位 美國議息前夕部署 分析三類美股前景策略 2022/05/03 美國議息前夕部署 分析三類美股前景策略 6大收息股策略逐隻睇 揀邊隻最好？ 2022/05/03 6大收息股策略逐隻睇 揀邊隻最好？ 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） GX中國電車（02845） 比亞迪股份（01211） 概念 優於預期 縮表 議息 鮑威爾 美國聯儲局