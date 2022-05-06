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大市急跌 方澤翹推介2隻港股可趁低跟進

股市 12:43 2022/05/06

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美股道指急挫逾千點，港股今早隨外圍跌勢，恒指低開逾500點，早段一度跌逾800點，失守兩萬，半日跌741點，收報20051點，港股市況走弱，國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指19800點為港股買貨安全位置，推介兩隻值得趁低吸納的港股。→更多焦點股買賣策略：2類港股推介美國議息結果解讀3隻美股推介

*重溫今早《ET開市直擊》【按此

更多焦點股買賣策略：

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疫後復甦股

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