斯里蘭卡瀕臨主權違約　ESG投資獨特的一課

斯里蘭卡央行宣布將暫停償還510億美元離岸債務，維持其不斷減少的外匯儲備，這正在反映技術性違約已迫在眉睫。這次事件提醒我們在評估亞洲主權或企業信貸時，結合基本因素信貸分析及ESG至關重要，令我們亞洲信貸研究團隊得以成功避免這次潛在的違約債務。

市場對斯里蘭卡央行的聲明並不感到意外，當地經濟結構、政策決定及國際收支平衡危機已出現問題。事實上，該國的經濟狀況已在過去兩年逐步惡化，加上新冠病毒疫情令當地政府實施旅遊限制，重創對經濟相當重要的旅遊業，影響外資流入。

斯里蘭卡即將出現的違約為投資者提供獨特的研究案例，以了解基本因素信貸分析如何與ESG因素結合，從而對一個國家的償債能力作出更嚴謹的評估。早於2018年，我們已將ESG相關因素融入信貸研究和評估之中，從而成功避免這次違約債務。自亞太區、中國及新加坡固定收益投資組合成立以來，亞洲信貸研究團隊所投資的信貸未曾出現違約事件，今次亦亳不例外，對此感到自豪。

我們從管治（G）角度來分析，現任總理在2018年憲法危機期間就任，當時前總統漠視國會提出的兩次不信任動議，同時任命兩名總理。雖然這次事件以合法方式解決，現任總理馬欣達再次獲得弟弟戈塔巴雅的任命（戈塔巴雅在2019年總統大選勝出成為總統），但這損害當地管治誠信，並引起市場廣泛質疑這個政權的透明度承諾，包括不公開與其他國家訂立的借款和投資協議詳情。這些憂慮亦蔓延至社會（S）層面。管治質素下降可能導致當地教派衝突不斷升溫，長遠或會令社會更加動盪。

當地不可能全面整頓政治危機。不過，政府要重拾民眾信任可能是必要的第一步，以及重建主要國際金融持份者對大規模借貸方案的信任。雖然之前的憲法危機經歷了約兩個月才得以解決，但基於這次危機的嚴重性、所需的變化規模及可供選擇的方案有限，我們認為可能需要更長時間才可化解。