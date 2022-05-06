【港股市況】恒生指數午後初段跌逾700點、科指跌5%　阿里巴巴、京東跌逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚重挫，道指瀉1063點，納指大跌5%，港股今早承接低開506點，其後跌幅擴大，曾跌逾800點一度失守20000點關口，恒生指數半日跌741點，報20051點，成交634億元。恒生科技指數跌5%，報4044點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾6%；美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾4%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行報告】花旗：中央需採取果斷及具體措施重建市場信心 價值股將跑贏增長股、薦三主題

即市走勢︰

【13：03】比亞迪 （01211） 跌逾3%；吉利 （01075） 跌近6%。廣汽 （02238） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌6%破底。

【13：00】港股午後初段跌約730點，報20061點；科指跌5.1%，報4041點。

【12：41】【水泥股】華潤水泥李福利辭任董事局主席 股價半日跌2%

【12：00】恒生指數半日跌741點，報20051點，成交634億元。恒生科技指數跌5%，報4044點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾6%；美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾4%。

【11：51】【大行報告】銀河聯昌：市場對內房看法審慎、僅10%「增持」 或有更多內房支持措施推出、偏好5股

【11：45】港股中午收市前跌約745點，報20046點；科指跌4.9%，報4047點。

【11：32】內地股市半日向下，上證半日跌2.3%，跌穿3000點水平；深證跌2.3%；創業板指跌近2%。

【11：29】中海外 （00688） 跌幅擴大至逾7%；潤地 （01109） 跌逾6%；碧桂園 （02009） 跌9%；雅居樂 （03383） 跌逾4%。

【11：27】大市跌幅擴大至逾800點，跌穿二萬點關口，報19981點，跌811點；科指跌5.5%，報4024點。阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾7%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌半成。

【11：17】電視廣播 （00511） 暫無升跌，報4.85元。

【電視廣播TVB】TVB：獲悉警方已就通知訊息事件拘捕1名本台員工 涉嫌干犯不誠實意圖而取用電腦案

【11：17】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌6%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾4%。

【11：13】體育用品股下跌，李寧 （02331） 跌逾6%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾5%。

【11：04】報道指中國已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。聯想 （00992） 、金山軟件 （03888） 逆市升逾2%。

【中美角力】中國據指要求政府機構等將電腦更換為國產產品 聯想、金山軟件逆市升2%

【11：02】港交所 （00388） 最新跌逾3%，低見329元。

【10：57】港股曾跌714點，低見20078點，惟跌至近二萬點關口暫見支持，恒指最新報20151點，跌641點。

【10：46】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌6%，大市最新跌近700點，報20104點，跌688點；科指跌4.6%，報4060點。

【10：40】大市跌幅最新擴大至約630點，報20161點，科指跌4.2%，報4081點。

【10：29】聯想 （00992） 升幅擴大至3%，高見7.95元。

【10：37】新銳醫藥 （06108） 逆市升逾46%，高見1.16元；泰凌醫藥 （01011） 升逾13%，高見0.215元。

【10：32】百威亞太 （01876） 回吐逾6%，低見19.6元。

【10：29】聯想 （00992） 逆市抽升1%，高見7.8元。

【10：27】【新股IPO】巨子生物遞表上市 高瓴中金有份參投

【10：21】藍籌股當中，暫時僅得中海油 （00883） 逆市錄得升幅，股價最新升0.4%；創科 （00669） 跌逾8%破底，暫為表現最差藍籌。

【10：17】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 最新跌5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾4%。

【10：13】 大市跌幅擴大至近600點，報20202點，跌591點；科指跌4.4%，報4071點。

【10：02】內房股下跌，中海外 （00688） 跌半成；潤地 （01109） 跌逾3%；碧桂園 （02007） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 跌逾2%。

【人民幣匯價】離岸人民幣失守6.7算 創2020年11月新低

【09：49】國際油價向上，三桶油今早個發展。中海油 （00883） 逆市靠穩升0.2%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌0.8%。紐約期油收報108.26美元，升0.4%。布蘭特期油貨收報110.9美元，升0.7%。

【09：47】港股早段跌逾500點，恒指報20280點，跌512點；科指跌3.7%，報4102點。

【09：41】稀鎂科技 （00601） 股價逆市飈升2.4倍，破頂高見0.13元，成交363萬元。

【09：37】納指跌5%，ATMXJ今早跌3%至4%，其中阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 早段跌4%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾3%。

【09：36】創科 （00669） 跌逾6%，破底低見96.1元。

【09：34】緃橫遊 （08069） 逆市升逾65%，破頂高見0.6元，成交153萬元。

【09：32】四環醫藥 （00460） 跌幅擴大至一成。

【09：30】四環醫藥 （00460） 跌逾7%，破底低見1.06元，成交達5.4億元。

【09：26】Tesla（美︰TSLA）股價隔晚跌逾8%，蔚來 （09866） 跌12%；小鵬汽車 （09868） 跌一成；理想汽車 （02015） 跌逾4%。

【09：24】和黃醫藥 （00013） 再尋底，股價低開逾5%，開報18.54元再破底。

【09：23】滙豐 （00005） 跌近3%；渣打 （02888） 跌逾1%。

【英國加息】英鎊急瀉1.6% 英倫銀行加息25點子至1厘符預期 將考慮減持國債

【09：21】恒生指數開報20287點，跌506點，恒生科技指數跌3.8%，報4098點。美團 （03690） 跌近6%；阿里巴巴 （09988） 跌近5%；騰訊 （00700） 跌逾3%。

【09：15】【業績｜生科股】百濟神州首季轉蝕29億元人民幣 收入大減5成

【09：13】期指開報20099點，跌546點或2.6%。

【08：50】恒指黑期跌約530點，報50236點；道指期貨跌86點，報32930點。

【08：40】【中美貿易戰】戴琪：擬對中國貨關稅展開廣泛諮詢 以確定對美國經濟潛在影響

【08：26】【電動車】蔚來汽車擬在新加坡進行第二上市 將完全可與美國ADS互換

【08：22】【生科股】信達生物終止就貝伐珠單抗生物類似藥與Coherus美加商業化協議

【07：45】港股ADR收報20318點，跌474點或2.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.36元，較港收市價低1.09元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報353.23元，較港收市價低13.17元或3.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.86元，較港收市價低3.84元或近4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場對通脹的憂慮升溫，擔心美英偏鴿難以壓制通脹，經濟面臨加劇放緩壓力，美10年債息昨升穿3厘，滙市巨震，美股慘遭血洗，美國10年期債息再衝上3厘，道指跌1063點或3.12%，報32997點，納指跌647點或4.99%，報12317點，標指跌153點或3.56%，報4146點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩'