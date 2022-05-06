【電動車】蔚來汽車擬在新加坡進行第二上市　將完全可與美國ADS互換

▲ 【電動車】蔚來汽車擬在新加坡進行第二上市

蔚來汽車 （09866） 今年三月成為首隻通過介紹上市方式回流的中概股，蔚來汽車最新公布擬在新加坡交易所二次上市。蔚來表示，股份將以介紹方式於新交所主板上市，每股面值0.00025美元。在新交所主板上市後，新交所主板上市的股票將完全可與紐交所上市的美國存託憑證互換，美國存託憑證仍將主要在紐約證交所上市。

蔚來表示，已於5月5日收到新交所發出有關股份於新交所主板上市及報價的附條件上市資格函。有關股份以介紹方式於新交所主板進行擬議第二上市的介紹文件預期將於在新交所主板上市前的本月較後時間發布。

蔚來此前已傳出考慮在新加坡二次上市。早前蔚來在初步招股文件表示，有關新加坡上市申請仍待新加坡交易所審批，蔚來同樣考慮以介紹方式在新加坡主板第二上市。

美國證交會（SEC）於5月4日宣布以《外國公司問責法》（HFCAA）再將88隻中概股加入「預定摘牌名單」，當中包括蔚來。

【中美金融戰】再有88隻中概股遭美SEC納「預定摘牌名單」 中國外交部指不代表被摘牌、Bilibili稱致力維持港美上市

【新股IPO】蔚來介紹形式香港第二上市、不集資3月10日掛牌 續推新加坡上市（第二版）

【電動車】三大中資電動車企4月交付受挑戰 小鵬汽車交付量增75%跑出、惟理想小鵬今跌逾4%

責任編輯︰梁浩碩