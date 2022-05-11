【電動車】蔚來擬在新加坡進行第二上市　料5月20日掛牌　將完全可與美國ADS互換

蔚來汽車 （09866） 今年三月成為首隻通過介紹上市方式回流的中概股，蔚來汽車最新公布擬在新加坡交易所二次上市。蔚來表示，股份將以介紹方式於新交所主板上市，每股面值0.00025美元。蔚來最新宣布，預期A類普通股將於5月20日新交所主板上市及開始交易，惟須滿足新交所上市資格函的條件後，方可落實。

瑞士信貸（新加坡）及高盛（新加坡）擔任蔚來的聯合發行經理人，以及建力企業財務策劃擔任財務顧問。

蔚來於周三（11日）美股盤前升逾4%，報14.02美元，港股則收升2.2%，報112元。

股份可與美國ADS互換

蔚來在新交所主板上市後，新交所主板上市的股票將完全可與紐交所上市的美國存託憑證互換，美國存託憑證仍將主要在紐約證交所上市。

蔚來表示，已於5月5日收到新交所發出有關股份於新交所主板上市及報價的附條件上市資格函。有關股份以介紹方式於新交所主板進行擬議第二上市的介紹文件預期將於在新交所主板上市前的本月較後時間發布。

蔚來此前已傳出考慮在新加坡二次上市。早前蔚來在初步招股文件表示，有關新加坡上市申請仍待新加坡交易所審批，蔚來同樣考慮以介紹方式在新加坡主板第二上市。

美國證交會（SEC）於5月4日宣布以《外國公司問責法》（HFCAA）再將88隻中概股加入「預定摘牌名單」，當中包括蔚來。

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責任編輯︰梁浩碩