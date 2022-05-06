【生科股】信達生物低開逾4%再創3年低　終止就貝伐珠單抗生物類似藥與Coherus美加商業化協議

▲ 【生科股】信達生物終止就貝伐珠單抗生物類似藥與Coherus美加商業化協議

信達生物 （01801） 宣布終止與Coherus BioSciences就貝伐珠單抗生物類似藥（IBI-305）合作協議，並將收回相關權益。公司指，是次商業決策是在評估貝伐珠單抗生物類似藥北美市場動態以及受疫情持續影響開發延誤後做出的。

信達生物今日低開4.5%，報20.1元，再創逾3年低。

根據協議條款，公司將收回IBI-305於美國和加拿大的商業化權益。雙方將共同配合權益過渡。公司表示，對該藥物的療效及安全性充滿信心，其決定不影響該產品於其它地區的安排。

2020年1月14日，公司與Coherus BioSciences簽訂了一項合作協議，授予Coherus本公司的貝伐珠單抗生物類似藥（IBI-305）在美國和加拿大的商業化權益。

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編輯：姚卓然