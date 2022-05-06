【ET財經早點1分鐘】美股暴跌1063點債息曾越3.1厘 英鎊兌港元曾穿9.7恒指夜期急跌489點

環球市場風聲鶴唳，美股在聯儲局偏鴿言論急升932點後，罕有第二日立即暴跌1063點，納指更急瀉半成。分析師普遍認為市場憂慮通脹壓力以及經濟增長放緩，引發市場拋售。

美國10年期債息突破3.1厘，挑戰2018年高位的3.25厘水平。

英國估通脹將達1成經濟增長停滯 鎊急瀉

英倫銀行加息0.25厘符市場預期，不過，對於通脹及經濟前景的看法，亦被看成為股市暴跌的原因之一。

英倫銀行預期通脹將升到10%以上，因而大幅下調經濟增長預測，預期2023年全年GDP將會萎縮百分之0.25，2024年經濟增長將繼續停滯。

市場原預期央行將給出縮減資產負債表路綫圖，但央行委員指，逐步出售債券的決定，將取決於經濟情況，但由於看淡未來增長，預期出售債券不會馬上發生。

英鎊隨即急瀉超過百分之二，美滙指數相對升百分之一，其他主要貨幣在美滙急升下，亦出現巨大波動。英鎊兌港元一度跌穿9.7水平

恒指夜期急跌489點 阿里騰訊ADR低4%

恒指夜期跟隨外圍弱勢，急跌489點，退守20100關。中概股重挫，納指金龍中國指數跌百分之7.7；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR低港股收市價百分之四。

拼多多、蔚來、小鵬美股跌超過一成。