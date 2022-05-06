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【聯想Yoga】Lenovo新一代Yoga系列搶閘推出　售10,998 元起

科技 08:30 2022/05/06

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聯想 (Lenovo)宣佈，為Yoga 系列推出新一代的筆記本電腦如Yoga Slim 9i、Yoga Slim 7 Pro X、Yoga Slim 7i Carbon，以及桌上電腦Yoga AIO 7，預計將於5月底至6月底分段推出，售價由港幣10,998 元至19,998 元起。另有3個配件，包括Lenovo Go 無線多裝置滑鼠、Lenovo Yoga 滑鼠與雷射簡報器及Lenovo Yoga 主動噪音消除頭戴式耳機。

  • Yoga AIO 7 Yoga Slim 7i Carbon
    • 點擊圖片放大

16:10 顯示屏夠吸睛 
今次新一代的Yoga系列，除了主攻輕薄、易攜、續航力長之外，更重視配合用家在新常態下，混合工作模式的需要。

Yoga的新一代成員，除了處理器、內存、顯示屏外升級外，亦各有吸睛點。如Yoga Slim 9i擁有碳中和認證，迎合追求環保生活的用家；Yoga Slim 7i Carbon 則強調其流動性以及耐用，重量由967.8克起；Yoga 7配備高達 2.8K 的 OLED 觸摸屏 16:10 顯示屏，讓用戶在打機及看電郵時，更覺流暢方便。
 

Smart Lock、Smart Note應用  強調方便及安全
疫情令在家工作模式快速被認可，筆記本電腦成為在家工作的主要工具，同時亦令用家注意到，如何保證資訊安全。為解決此痛點，Lenovo 估計於9月推出Lenovo Smart Lock 智能鎖服務，即使個人電腦被偷，也能隨時遙距控制及管理存儲在設備上的個人資料。該軟件以雲端為基礎,並由 Absolute提供支援，用家可透過 Lenovo Vantage 和 Lenovo.com 取得。

另外，現時不少用家都愛使用觸控筆配合創作及記錄重點，聯想預告會推出名Lenovo Smart Note的功能，當筆記本電腦在待機狀態時，當觸控筆靠近屏幕時，只需0.2秒可以啟動電腦及OneNote。不過，為保安所限，只能加入新的內容，需再登入才可修改已存檔的內容，或開啟其他軟件。

記者：梁巧恩

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