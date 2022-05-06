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【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？（歡迎觀眾問股）

股市 08:50 2022/05/06

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美股道指急插逾千點， 納指挫半成，長債息升穿3厘，滙市巨震！港股今早開市有何景象？持貨要速逃，或是要趁跌市出擊？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。【立即登入→財經台

歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

【ET開市直擊】摘牌風波再起？美匯強、人仔弱港股點走（歡迎觀眾問股）

*重溫《ET開市直擊》美國議息結果解讀   北水歸位見真章？*

欄名 : ET開市直擊

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