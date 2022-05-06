【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起 港股有幾危？（歡迎觀眾問股） 股市 08:50 2022/05/06 分享： 分享： 美股道指急插逾千點， 納指挫半成，長債息升穿3厘，滙市巨震！港股今早開市有何景象？持貨要速逃，或是要趁跌市出擊？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。【立即登入→財經台】 歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 ▲ 【ET開市直擊】摘牌風波再起？美匯強、人仔弱港股點走（歡迎觀眾問股） *重溫《ET開市直擊》美國議息結果解讀 北水歸位見真章？* 欄名 : ET開市直擊 相關文章 6大收息股策略逐隻睇 揀邊隻最好？ 2022/05/03 6大收息股策略逐隻睇 揀邊隻最好？ Tesla（TSLA.US）企穩900美元關 唐牛教你短線操作 2022/05/04 Tesla（TSLA.US）企穩900美元關 唐牛教你短線操作 買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知 2022/05/05 買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知 【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code） 2022/05/05 【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code） 【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲 限聚令再放寬有炒作？（附time code） 2022/05/04 【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲 限聚令再放寬有炒作？（附time code） 你可能感興趣 6大收息股策略逐隻睇 揀邊隻最好？ 18:25 2022/05/03 6大收息股策略逐隻睇 揀邊隻最好？ Tesla（TSLA.US）企穩900美元關 唐牛教你短線操作 19:15 2022/05/04 Tesla（TSLA.US）企穩900美元關 唐牛教你短線操作 買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知 19:01 2022/05/05 買TQQQ博美股升？3大注意事項+納指目標話你知 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code） 2022/05/05 【ET開市直擊】美國議息結果解讀 北水歸位港股見真章？（附time code） 【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲 限聚令再放寬有炒作？（附time code） 2022/05/04 【ET開市直擊】解讀「馬某某」疑雲 限聚令再放寬有炒作？（附time code） 【ET開市直擊】傳中央停科技股監管 港股五窮月有救？（附time code） 2022/05/03 【ET開市直擊】傳中央停科技股監管 港股五窮月有救？（附time code） 【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（5月3日-6日） 2022/04/29 【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（5月3日-6日） 【ET開市直擊】港股「五窮月」在即 儲局加息雙重打擊？（附time code） 2022/04/29 【ET開市直擊】港股「五窮月」在即 儲局加息雙重打擊？（附time code） 投資推介 投資策略 市場動向 宏觀市場 市場交易 個股分析 宏觀分析 市況分析 技術分析 分析指標