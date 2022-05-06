【ET開市直擊】美股道指挫逾千點＋摘牌風波再起　港股有幾危？ （附time code）

美股道指急插逾千點， 納指挫半成，長債息升穿3厘，滙市巨震！港股今早開市有何景象？持貨要速逃，或是要趁跌市出擊？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。【立即登入→財經台】

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00：18 - 港股今日焦點速覽

01：27 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：05 - 亞太股市早段市況速報

02：26 - 美股跌逾千點 市場憂美國出現滯脹

03：55 - 美國加息首先影響納指 科技股估值下跌沽壓大

05：37 - 對美股看法不太樂觀 要壓抑通脹聯儲局不得不加息

06：29 - 美國通脹三大因素：俄烏局勢、疫情封城、資源價格上升

07：40 - 俄烏局勢未明朗化 不睇好美國聯儲局可壓抑通脹

08：21 - 睇美股留意美國通脹、滯脹風險、失業率

09：24 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：20 - 北水食糊走人港股跌 19800至20000點有支持

12：33 - 19800點為港股買貨安全位置 守住20000點機會大

12：55 - 港股未見突破勿急於入市

13：29 - 美國證監會將逾一半中概股企業列名單 消息很快被消化

14：58 - 面對中概股摘牌風險策略：可將港第二上市的中概股視為首選

15：39 - 拼多多（PDD.US）未兩地上市跌得較多 可考慮京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999）

17：04 - 美國進入加息周期 本港科技股隨納指回調

17：57 - 投資者怎部署中概股？ 科技股首選較強勢的美團 （03690） 、京東 （09618）

20：26 - 京東 （09618） 較美團 （03690） 低水 到一個價位可吸納？

23：37 - 科技股未見大反彈 部署買入要有耐性

23：50 - 港股開市前市況速報

24：11 - 美匯、美債強勢 石油股獲巴菲特增持可考慮

25：45 - 俄烏戰事膠著 油價料企穩100美元之上

26：55 - 中海油 （00883） 首季業績不錯 反映油價升幅對業績有支持

27：31 - 睇好油價可睇美股石油資產

27：42 - ET個股推介：中銀香港 （02388）

33：18 - 港股、內地開市初段市況速報

34：13 - 觀眾問股：大市急跌 想入市要忍手？

36：13 - 觀眾問股：通脹高油價仲會升幾多？ 中海油 （00883） 8元成本可加注？

39：34 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 8.1元買入短線怎處理？

41：03 - 觀眾問股：大市不算跌得多 今日會否有北水救市現V彈？今早開市即撈貨有沒有推介？

41：35 - 可跟進比亞迪 （01211） 、GX中國電車 （02845）

44：50 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 現價可買入？

46：17 - 觀眾問股：人民幣弱應利好出口？為何內地股市不升反跌？對內需股是好是壞？

48：20 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 見頂未？ 現價買入值博？

49：53 - 華潤水泥 （01313） 首季業績不理想 料仍有下跌空間 買中國建材較好

50：29 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 仲有冇得去？ 上望幾多？

52：00 - 港股開市初段市況速報

52：27 - 財經日誌提提你

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*重溫《ET開市直擊》美國議息結果解讀 北水歸位見真章？*